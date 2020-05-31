روشتة تقوية المناعة.. 6 فيتامينات تناولها يوميًا أهمها فيتامين c.. فوائد مذهلة لـ حمض الفوليك.. أرخص 4 مشروبات تقوي مناعتك في البيت.. و10 نصائح تحميك من كورونا

1-عصير الطماطم

يحتوي كوب عصير

الطماطم

على مادة ليكوبين وهي السر في فائدة شرب

الطماطم ، كما تعمل

مادة ليكوبين كمضاد قوي للأكسدة، كما أنها تعزز

بشكل فعال وسريع إذا تم تناولها بشكل يومي سواء للكبار أو الأطفال الذين يعانون من فقر الدم.



فهو رخيص وسهل التحضير وله قدرة هائلة على تقوية جهاز المناعة، و