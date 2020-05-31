روشتة تقوية المناعة.. 6 فيتامينات تناولها يوميًا أهمها فيتامين c.. فوائد مذهلة لـ حمض الفوليك.. أرخص 4 مشروبات تقوي مناعتك في البيت.. و10 نصائح تحميك من كورونا

- أهم 5 فيتامينات لتقوية المناعة
- فوائد حمض الفوليك للمناعة والجسم
- مشروبات طبيعية رخيصة تقوي المناعة
- نصائح يومية للوقاية من فيروس كورونا
مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا
التاجي بشكل يومي، يخشى الجميع عدوى كورونا
التي تنتقل بطريقة قد لا تخطر ببالك، مثل لمس الأسطح الملوثة والتعامل بقرب مع الآخرين، فربما يكون أحدهم حاملًا للفيروس ولم تظهر عليه أي أعراض، وفي هذه المرحلة تكون طريقة عدوى كورونا
سريعة، لذا يحتاج الجميع خلال المرحلة الحالية لتوخي الحذر، والعمل بشكل يومي على تقوية جهاز المناعة الذي بدوره يتصدى لأي ميكروب أو فيروس.
اقرأ أيضا
تقوية جهاز المناعة أمر سهل يمكن تطبيقه في المنزل من خلال العديد من الطرق، فهي تعتمد في المقام الأول على التغذية الصحية السليمة إلى جانب تناول بعض المكملات الغذائية، خاصة للذين يعانون من الأنيميا ونقص الحديد.
أولًا: الفيتامينات
نصح العديد من الأطباء المختصين على جروبات مختلفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتناول بعض المكملات الغذائية التي تقوي المناعة، ومنها، أوميجا 3، وفيتامين B، أقراص الحديد، وأقراص الزنك، وفيتامين سي مثل الأقراص الفوارة، حيث نصح الأطباء بضرورة تناول هذه المكملات الخمسة يوميًا كي يتحصن الجسم بمناعة قوية تمكنه من التصدي للميكروبات والفيروسات.
فوائد حمض الفوليك
حمض الفوليك ايضا من الفيتامنيات المهملة ، لكنه له فوائد صحية عديدة لجميع أعضاء الجسم وهي:
2- حمض الفوليك يحمي من أمراض الكلى لأنه يقلل نسبة الهوموسيستين بالجسم.
3- حمض الفوليك يقلل الشعور بالغثيان والقىء.
4- حمض الفوليك يقوي المناعة ويحارب الأنيميا.
5- حمض الفوليك هام بشكل خاص للحوامل لأنه يساعد على نمو الجنين بشكل سليم ويقلل من احتمالات العيوب الخلقية للجنين.
6- حمض الفوليك يقلل من مخاطر فقدان البصر المرتبط بالعمر.
7- حمض الفوليك يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.
8- حمض الفوليك يحمي السيدات من خطر الإصابة بـ سرطان الثدي.
9-يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
10-يحمي من الضمور البقعي للعين وكذلك إعتام عدسة العين.
اقرأ أيضا
ثانيًا: مشروبات طبيعية رخيصة تقوي المناعة
هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يجب تناولها بشكل يومي في الحجر المنزلي، فهي تساعد على تقوية المناعة بشكل فعال سواء للأطفال أو الكبار، ومنها:
1-عصير الطماطم
فهو رخيص وسهل التحضير وله قدرة هائلة على تقوية جهاز المناعة، ويحتوي كوب عصير الطماطم على مادة ليكوبين وهي السر في فائدة شرب الطماطم، كما تعمل مادة ليكوبين كمضاد قوي للأكسدة، كما أنها تعزز المناعة بشكل فعال وسريع إذا تم تناولها بشكل يومي سواء للكبار أو الأطفال الذين يعانون من فقر الدم.
2- ماء دافئ مضاف له ملعقة عسل أبيض مع عصير ليمونة، ويفضل تناولها على الريق.
3- الشاي الأخضر: فقد أثبتت الأبحاث أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتزيد مقاومة الجهاز المناعي.
4- الكركم الساخن: فهو من التوابل التي لها قدرة هائلة على رفع جهاز المناعة، وإليك طريقة تحضير مشروب الكركم الساخن:
في وعاء على النار ضيفي الحليب ثم أضيفي الكركم
ثم أضيفي الجنزبيل والقرنفل والهيل
بعد الغليان ارفعي القدر من على النار وقومي بتصفيته
أضيفي له العسل الأبيض للتحلية
يتم تناوله بشكل يومي للكبار والصغار
اقرأ أيضا
نصائح تحميك من فيروس كورونا
كما شارك الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، متابعيه على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من النصائح الهامة كي تتجنب الإصابة بـ عدوى فيروس كورونا
وهي:
١- تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات خارج المنزل.
٢-غسل اليدين بالماء والصابون لمدة نصف دقيقة.
٣-تطهير المشتروات بقطنة مبللة بالكحول.
٤-تطهير الخبز بوضعه على النار.
٥- غسل الخضراوات بالخل والماء.
٦- تناول طبق سلطة خضراء يوميا لتقوية المناعة.
٧- تجنب تناول الأطعمة المكشوفة المتواجدة بالشارع.
٨-استعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال.
٩- خلع الحذاء قبل دخول المنزل وتطهيره بالكحول.
١٠- الامتناع عن عادة التقبيل والأحضان عند الالتقاء.
١١-التعرض للشمس يوميا لمدة نصف ساعة.