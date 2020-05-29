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الكركم الساخن .. مشروب خارق يقوي المناعة ويحرق الدهون

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:14 م
فوائد الكركم الساخن
فوائد الكركم الساخن
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رشا عوني
في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي يحتاج الجميع إلى تقوية مناعة الجسم عن طريق تناول أطعمة ومشروبات تعزز المناعة سواء للكبار أو الصغار حتى يستطيع الجسم التصدي لمواجهة أي عدوى أو فيروس، ومن ضمن المواد الطبيعية التي لها قدرة هائلة على رفع كفاءة الجهاز المناعي هو الكركم الذي لا يخلو أي مطبخ منه.

وبحسب موقع healthline فإن الكركم يحتوي على مضادات للأكسدة تحمي الجسم من العديد من الأمراض كما أنه مفيد للمفاصل والعظام، ويعتبر الكركم أيضا عامل مساعد في حرق دهون الجسم بشكل فعال، فهو لا يخلو منه نظام الدايت الخاص بأصحاب الوزن الزائد . 

أما بالنسبة للجهاز المناعي، فيمكنك تحضير مشروب الكركم الذهبي الذي يقوي المناعة بشكل فعال ، إليكي الطريقة : 


المكونات 
2 ملعقة كركم
كوب حليب
نصف ملعقة زنجبيل
2 حبة هيل
2 عود قرنفل
عسل ابيض للتحلية 

طريقة عمل مشروب الكركم لتقوية المناعة : 

في وعاء على النار ضيفي الحليب ثم ضيفي الكركم
ثم ضيفي الجنزبيل والقرنفل والهيل
بعد الغليان ارفعي القدر من على النار وقومي بتصفيته
ضيفي له العسل الأبيض للتحلية
يتم تناوله بشكل يومي للكبار والصغار . 
 

الكركم الساخن .. مشروب خارق يقوي المناعة ويحرق الدهون
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