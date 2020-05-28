غير كورونا .. 7 أسباب وراء فقدان حاستي الشم والتذوق

بعد تفشي فيروس فيروس كورونا، بدأ الباحثون اكتشاف اعراض كورونا وعلامات جديدة ومختلفة عن بدايته، وكان اخر ما توصل له الباحثون هو أن فقدان حاستي الشم و التذوق من أعراض فيروس كورونا ، خاصة إذا استمر هذا الشعور أياما متواصلة مع ظهور بقية أعراض الفيروس التاجي.
ورغم ذلك هناك أسباب أخرى مختلفة قد تتسبب في فقدان حاستي الشم والتذوق ، لا علاقة لها بكورونا، إليك ابرز الأسباب بحسب موقع healthline ..
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1- مرضى الجيوب الأنفية معرضون بنسبة كبيرة لفقدان مؤقت في حاستي الشم والتذوق
2- التعرض لصدمات الرأس التي تحدث في الحوادث، وهنا يحدث تمزق للألياف العصبية الخاصة بـ حاسة الشم
3- انخفاض نشاط الغدة الكظرية
4- انخفاض نشاط الغدة الدرقية
5-الإصابة بالسرطان في الدماغ
6- الاصابة بنوبة شديدة من البرد أو الانفلونزا
7- الإصابة بالتهاب فيروسي في الجهاز التنفسي العلوي.