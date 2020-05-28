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غير كورونا .. 7 أسباب وراء فقدان حاستي الشم والتذوق

الخميس 28/مايو/2020 - 06:23 م
فقدان الشم و التذوق
فقدان الشم و التذوق وكورونا
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رشا عوني
بعد تفشي فيروس فيروس كورونا، بدأ الباحثون اكتشاف اعراض كورونا وعلامات جديدة ومختلفة عن بدايته، وكان اخر ما توصل له الباحثون هو أن فقدان حاستي الشم و التذوق من أعراض فيروس كورونا ، خاصة إذا استمر هذا الشعور أياما متواصلة مع ظهور بقية أعراض الفيروس التاجي. 

ورغم ذلك هناك أسباب أخرى مختلفة قد تتسبب في فقدان حاستي الشم والتذوق ، لا علاقة لها بكورونا، إليك ابرز الأسباب بحسب موقع healthline .. 

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1- مرضى الجيوب الأنفية معرضون بنسبة كبيرة لفقدان مؤقت في حاستي الشم والتذوق

2- التعرض لصدمات الرأس التي تحدث في الحوادث، وهنا يحدث تمزق للألياف العصبية الخاصة بـ حاسة الشم

3- انخفاض نشاط الغدة الكظرية

4- انخفاض نشاط الغدة الدرقية

5-الإصابة بالسرطان في الدماغ

6- الاصابة بنوبة شديدة من البرد أو الانفلونزا

7- الإصابة بالتهاب فيروسي في الجهاز التنفسي العلوي.
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