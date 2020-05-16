8 طرق للتحكم في ضغط الدم المرتفع

ألم في الصدر ، والدوخة ، وصعوبات في التنفس ، وحتى الصداع".

ويمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في خفض أرقامك عند قياس الضغط، وبالتالي فمن الضروري السعي لإدارة ضغط الدم والعيش حياة صحية.

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى زيادة كمية الصوديوم في مجرى الدم ، مما يؤدي إلى تقليل قدرة الكلى على طرد الماء. يمكن أن يسبب هذا ارتفاع ضغط الدم.

قم بتدوين الأطعمة التي تتناولها وتجنبها وكيف تشعر بعد تناول بعض الأطعمة. أيضا ، تتبع مقدار ما تأكله.

"يمكن أن تكون الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) مفيدة أيضًا. ويوصى بها للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويتضمن الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات والألبان قليلة الدسم.





ممارسة الرياضة لخفض ضغط الدم





الحفاظ على لياقتك البدنية وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يؤدي الغرض، فممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل ويمكنك اختيار التمارين الرياضية أو السباحة أو ركوب الدراجات أو الجري أو المشي أو أي نشاط آخر من اختيارك. علاوة على ذلك ، يجب عليك التحدث إلى طبيبك بخصوص التمارين التي يجب عليك تجنبها. يمكن أن تؤدي السمنة إلى ارتفاع ضغط الدم ، لذلك تحتاج إلى التحكم في وزنك من أجل خفض أعدادك.





الاسترخاء والتخلص من التوتر





الضغط في حياتك اليومية يمكن أن يرفع ضغط الدم ، البعد عن الأشياء التي تزعجك. ركز على المشاكل التي يمكن حلها.





تجنب المثيرات التي تؤدي إلى الضغط





خذ بعض الوقت من جدولك المزدحم واسترخي. قم بالأنشطة التي تحبها - يمكن أن تكون القراءة والاستماع إلى الموسيقى والبستنة مفيدة. اختر تمارين التنفس واليوجا والتأمل.





لا تنس مراقبة ضغط الدم من وقت لآخر





اذهب لإجراء فحوصات ومتابعة منتظمة، وتناول الأدوية بانتظام.