جمال شعبان: 26 % من المصريين البالغين يعانون من ضغط الدم المرتفع.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، إن معدل مصابي ارتفاع ضغط الدم في مصر مرتفع جدا.





وأضاف شعبان في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك دراسة تؤكد أن 26 % من المصريين البالغين يعانون من ضغط الدم المرتفع وفي القاهرة الكبرى تصل النسبة لـ 30 %".





وتابع :" 50% ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون انهم يعانون من ضغط الدم وضغط الدم هو القاتل الصامت ".





ولفت :" هناك 3 اعضاء مهمة تتأثر بضغط الدم المرتفع وهم القلب والمخ والكلى".





تابع جمال شعبان:" ضغط الدم من الأرقام الحيوية الهامة التي تؤثر على القلب، وضغط الدم مكون من رقمين، وضغط الدم المثالي 120 / 70".





وأكمل:" ضغط الدم هو القوة التي يضخ بها الدم عبر الاوعية الدموية، ولابد من توافر ضغط في الأوعية الدموية في حالة انقباض وانبساط القلب".



