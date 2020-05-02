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جمال شعبان: 26 % من المصريين البالغين يعانون من ضغط الدم المرتفع.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 06:32 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، إن معدل مصابي ارتفاع ضغط الدم في مصر مرتفع جدا.

وأضاف شعبان في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك دراسة تؤكد  أن 26 % من المصريين البالغين يعانون من ضغط الدم المرتفع وفي القاهرة الكبرى تصل النسبة لـ 30 %".

وتابع :" 50% ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون انهم يعانون من ضغط الدم  وضغط الدم هو القاتل الصامت ".

ولفت :"  هناك 3 اعضاء مهمة تتأثر بضغط الدم المرتفع وهم القلب والمخ والكلى".

تابع جمال شعبان:"  ضغط الدم من الأرقام الحيوية الهامة التي تؤثر على القلب، وضغط الدم مكون من رقمين، وضغط الدم المثالي 120 / 70".

وأكمل:" ضغط الدم هو القوة التي يضخ بها الدم عبر الاوعية الدموية، ولابد من توافر ضغط في الأوعية الدموية في حالة انقباض وانبساط القلب".

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