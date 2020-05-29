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مرأة

6 علامات إذا ظهرت عليك تنذرك بـ سرطان الثدي

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:55 م
اعراض سرطان الثدي
اعراض سرطان الثدي
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رشا عوني
أعراض سرطان الثدي من الأمور التي تشغل بال النساء خاصة بعد سن الأربعين، وتحتاج متابعة جيدًا لاكتشاف الإصابة في وقت مبكر حتى يكون العلاج سهلا وله نتيجة في علاج سرطان الثدي.
  

كيف تكتشفين أعراض سرطان الثدي؟

هناك بعض العلامات التي تظهر على المرأة تنذرها بالإصابة بـ سرطان الثدي ، والتي يجب مراقبتها بانتظام والفحص الدوري في الأماكن المخصصة لفحص سرطان الثدي ، إليكِ أبرز الأعراض ..

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١_ تغيير في طبيعة جلد الثدي ليصبح مثل القشرة الجعدة.

٢_ بعض الإفرازات من حلمة الثدي، وإذا ظهرت هذه العلامة في غير أوقات الرضاعة فيجب إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي فورا.

٣_ تغيير حجم الثدي وملاحظة تغيير شكله وطبيعته.

٤_ تورم الثدي أو انتفاخه.

٥_ احمرار الثدي أو ظهور بقع في جزء من الثدي.

٦_ ظهور تكتلات بجانب الثدي.
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