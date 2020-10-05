أبرز دراسات الأسبوع: فيروس كورونا يسبب الكوابيس.. هيدروكسي كلوروكين لا يمنعه.. ونقص هرمون التستوسيرون علامة على إصابة الرجال.. والقهوة تحسن من حالة سرطان القولون

مع تنبؤات الرئيس دونالد ترامب المتكررة بأن لقاح COVID-19 سيكون متاحًا بحلول يوم الانتخابات في 3 نوفمبر جنبًا إلى جنب مع علامات تدخل الإدارة في وكالات العلوم الفيدرالية، فإن بعض خبراء الصحة في حالة تأهب لعلامات التحذير التي تشير إلى أن اللقاح قد تم التعجيل به ويحتمل أن تكون غير آمنة.





ووفقا لموقع health line في مارس أصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين الذي وصفه ترامب بعلاج COVID-19 وانسحبت الوكالة عندما أظهرت الدراسات أن الدواء لا يعمل وأن بعض الأشخاص يعانون من آثار جانبية شديدة.





ثم في أغسطس، أثارت اتفاقية EUA الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن بلازما النقاهة وهو علاج آخر دفعه ترامب، مخاوف إضافية.





في الآونة الأخيرة ، نشرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إرشادات الأسبوع الماضي تقول إن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن ينتشر عن طريق الانتقال الجوي ولكن في غضون أيام أزلت هذه المعلومات من موقعها على الإنترنت.





أثار هذا مخاوف من أن الضغط السياسي وليس العلم، هو الذي يقود رسائل الصحة العامة هذه وظهور أن إدارة ترامب تسرع في عملية لقاح COVID-19 للفوز قبل الانتخابات يؤثر على الجمهور المتردد بالفعل بشأن اللقاحات.





وانخفضت نسبة الأمريكيين الذين قالوا إنهم سيحصلون على اللقاح إذا كان متاحًا اليوم إلى 51 بالمائة في سبتمبر من 72 بالمائة في مايو وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث مؤخرًا.





وكان الجمهوريون أكثر كرهًا للتطعيم من الديمقراطيين في كلا الاستطلاعين.





مع وجود الكثير على المحك، هناك دلائل على أن إدارة الغذاء والدواء تعيد التزامها بمراجعة تنظيمية قوية للقاحات COVID-19 المحتملة وأصبح اللقاح في آخر مرحلة للتجارب.





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