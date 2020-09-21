هؤلاء ممنوعون من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا

كشف الأكاديمي ألكسندر كاراؤلوف، رئيس قسم المناعة السريرية والحساسية في جامعة سيتشينوف الطبية، في بحث جديد عن الأشخاص المعفيين من اللقاح المضاد للفيروس التاجي كورونا





وأشار ألكسندر إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الأولية، لا يتلقون اللقاح الجديد.





اللقاح المضاد للفيروس التاجي كورونا . كما أكد الأكاديمي، أن أمراض المناعة الذاتية والروماتيزم والسرطان، لن تمنع من تلقيح المصابين ب





كما نصح في حديثه أن يجب على الأشخاص التلقيح ضد الـأنفلونزا مع استقبال موسمي الخريف والشتاء.





وأضاف أن بعد 4 أسابيع سيبدأ التلقيح ضد الفيروس التاجي كورونا بلقاح "Sputnik V"، الذي يتكون من جرعتين تحقنان بفارق 21 يوما.





وتجري في روسيا حاليا اختبارات 4 لقاحات مضادة للفيروس التاجي: لقاح من ابتكار مركز "فكتور" الروسي، ولقاح معهد تشوماكوف الروسي، ولقاح Sinopharm الصيني ولقاح AstraZeneca البريطاني.





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