انتبهي.. فيروس كورونا يعرضك للولادة المبكرة

أصدر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) تقريرًا يربط الولادة المبكرة بعدوى COVID-19 ، مما يضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن COVID-19 يمكن أن يكون ضارًا بشكل خطير للنساء الحوامل.





فحص التقرير الأسبوعي للمراضة والوفيات، الذي يضم بيانات من شبكة مراقبة الاستشفاء المرتبطة بـ COVID-19 (COVID-NET) ، 7895 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا في المستشفى مع COVID-19 عبر 13 ولاية من 1 مارس إلى 22 أغسطس. تلك المجموعة الكبيرة من البيانات ، حدد الباحثون 598 امرأة - أو حوالي ربع المرضى - كن حوامل أثناء إقامتهن في المستشفى المرتبطة بـ COVID-19.





من بين هؤلاء النساء ، 54.5٪ لم تظهر عليهن أعراض المرض. كانت باقي النساء (45.5٪) مصابات بأعراض ، وحدثت بعض حالات المرض الشديد - تم إدخال 16٪ إلى وحدات العناية المركزة ، واحتاج 8٪ إلى التهوية الميكانيكية ، وتوفي 1٪ من المرضى بسبب COVID-19.





وفقًا للباحثين، تضمنت إحدى نتائج الدراسة المهمة تأثير COVID-19 على الولادات المبكرة ، أو الولادات التي تحدث قبل 37 أسبوعًا من الحمل قد اكتملت. من بين 458 امرأة خرجن لحملهن الكامل - 10 منهن تعرضن لفقدان الحمل - نتج عن 445 حالة حمل ولادة حية، و12.6٪ كانت خداج. كانت النساء المصابات بأعراض أكثر عرضة للولادة قبل الأوان (23.1٪) مقارنة بـ 8٪ من النساء عديمات الأعراض.





قال مؤلفو الدراسة إن معدل الولادة المبكرة (عند النظر إلى المواليد الأحياء فقط) كان أعلى بالنسبة للنساء اللائي تم إدخالهن إلى المستشفى بسبب COVID-19 من نفس المعدل الذي لوحظ في عموم سكان الولايات المتحدة في عام 2018.





لاحظ المؤلفون أيضًا في النتائج التي توصلوا إليها أن COVID-19 يبدو أنه يؤثر بشكل غير متناسب على النساء الحوامل من السود واللاتينيات في الولايات المتحدة: 42.5 ٪ من النساء الحوامل المصابات بـ COVID كن من أصل إسباني ، بينما كان 26.5 ٪ من السود.





وقال مؤلفو التقرير "إن أوجه عدم المساواة التي طال أمدها في المحددات الاجتماعية للصحة ، مثل ظروف العمل والإسكان التي تجعل التباعد الجسدي صعبة ، قد عرّضت بعض الأقليات العرقية والإثنية لخطر متزايد للإصابة بالمرض والوفاة المرتبطة بـ COVID-19" كتب ، قبل الدعوة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع.





نظرًا لأن 5 ٪ من عامة السكان عادة ما تكون حاملًا في أي وقت ، وفقًا للدراسة ، فإن النسبة الإجمالية الأعلى للنساء الحوامل المصابات بـ COVID-19 - جنبًا إلى جنب مع تأثير المرض على هؤلاء النساء - تشير إلى أن COVID-19 قد يكون له تأثير غير متناسب على النساء الحوامل مقارنة بالنساء غير الحوامل. لكن هذا البحث الجديد يأتي أيضًا مع نصيبه العادل من القيود. على سبيل المثال ، يتكهن الباحثون بأن العدد الأكبر من النساء الحوامل في المستشفى المصابات بـ COVID-19 قد يشير إلى عتبة أقل بشكل عام لقبول النساء الحوامل في المستشفيات لأي سبب من الأسباب.





يقول الباحثون إن النساء الحوامل قد يكونن أكثر عرضة لتلقي اختبار COVID-19 مقارنة بالنساء غير الحوامل. بالإضافة إلى ذلك ، لم يكن المؤلفون على دراية بـ "سبب دخول المستشفى" لما يقرب من نصف النساء اللائي تم تقييمهن ، مما أدى إلى استبعاد المؤلفين.





ومع ذلك ، تميل هذه الدراسة الجديدة إلى التوافق مع الأبحاث السابقة حول هذا الموضوع: وجدت مراجعة للبحوث حول COVID-19 ، التي نُشرت في مارس في أرشيفات طب الطوارئ الأكاديمي ، أن "COVID-19 يمكن أن يسبب ضائقة جنينية وإجهاضًا وتنفسيًا". الضائقة والولادة المبكرة عند النساء الحوامل ".









بالإضافة إلى ذلك ، ركز تقرير نُشر في يوليو على ما إذا كانت عدوى COVID-19 تعرض النساء لخطر أكبر للولادة المبكرة. درس مؤلفو التقرير الولادات من فترتين زمنيتين مختلفتين في نفس المستشفى في لندن. قاموا بتحليل الولادات التي حدثت في الفترة من 1 أكتوبر 2019 إلى 31 يناير 2020 وتلك التي حدثت في الفترة من 1 فبراير 2020 إلى 14 يونيو 2020. بينما وجد الباحثون أن "معدل حدوث الإملاص كان أعلى بشكل ملحوظ خلال الجائحة. الفترة ، ”لم يبلغوا عن اختلاف كبير في عدد العمليات القيصرية ، أو عدد حالات دخول وحدة حديثي الولادة ، أو عدد الولادات قبل 37 أسبوعًا من الحمل أو بعد 34 أسبوعًا من الحمل.





بينما لا يزال يتعين إجراء المزيد من الأبحاث ، يبدو أن الخبراء يتفقون على أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من عدوى COVID-19. لهذا السبب ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالحد من اتصالك بالآخرين إذا كنت حاملًا ، مضيفًا أن أولئك الذين تعيش معهم قد يرغبون في اتخاذ هذه الاحتياطات أيضًا. يوصى أيضًا بأن ترتدي النساء الحوامل قناعًا ، وتجنب الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة ، والابتعاد مسافة ستة أقدام عن أي شخص خارج المنزل ، وتخطي الأنشطة التي تجعل التباعد الاجتماعي أمرًا صعبًا.





علاوة على ذلك ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أيضًا باختبار الأطفال حديثي الولادة الذين ولدوا لأمهات مصابات بـ COVID-19 لفيروس كورونا ، وعزل كل من الأمهات والأطفال حديثي الولادة المصابين بـ COVID-19 في المستشفيات ، من أجل الحفاظ على سلامة أولئك الذين يتعاملون معهم.