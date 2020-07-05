عقار هيدروكسي كلوروكين يثبت فشله في تقليل وفيات كورونا

تم إيقاف تجربة استخدام عقار الهيدروكسي كلوروكين على مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد إثبات فشله في الحد من الوفيات.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، تمت تجربة عقار الملاريا ودواء فيروس نقص المناعة البشرية لوبينافير / ريتونافير على المرضى المصابين بـفيروس كورونا.





وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان: "أظهرت نتائج التجربة المؤقتة أن هيدروكسي كلوروكوين ولوبينافير / ريتونافير لهما تأثيرا طفيفا أو معدوما في تقليل وفيات مرضى كورونا في المستشفى عند مقارنتهم بمستوى الرعاية".





وأضافت منظمة الصحة العالمية أن القائمين على تجربة الهيدروكسي كلوروكين سيقومون بوقف التجارب بشكل فوري حول العالم.





وقالت وكالة الأمم المتحدة إن القرار الذي اتخذ بناء على توصية من اللجنة التوجيهية الدولية للمحاكمة، لا يؤثر على دراسات أخرى حيث يتم استخدام هذه الأدوية للمرضى الذين لا يدخلون المستشفى.



