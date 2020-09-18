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مرأة

بحيل بسيطة.. طرق لحماية أنفسنا من نزلات البرد في فصل الخريف

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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آية التيجي
عندما يحل فصل الخريف فقد يزداد الجو في البرودة وبالأخص أثناء الليل، وهو ما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بـ نزلات البرد، أو الإنفلونزا، وقد يكون من الصعب معرفة الفرق بينهم إن لم تكن طبيبا مختصا، إلا أنه يمكن ببعض الطرق ان تعرف من خلالها أن تحمي نفسك من الإصابة بـ نزلات البرد في فصل الخريف.


وتسبب فيروسات الأنفلونزا فقط الأنفلونزا ، بينما يمكن أن تسبب العديد من الفيروسات المختلفة نزلات البرد، حيث يوجد لقاح للوقاية من الأنفلونزا، بينما لا يوجد لقاح للوقاية من نزلات البرد، وفقا لما جاء في موقع livescience.

ويصاب البالغون بمتوسط ​​مرتين إلى ثلاث بـ نزلات برد في السنة، لكن يصابون بالإنفلونزا مرتين كل عقد، إلا أن الأطفال يصابون بنزلات البرد والأنفلونزا بشكل متكرر.


وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي هو أفضل طريقة لحماية نفسك من الأنفلونزا؛ حيث يوصى بلقاح الإنفلونزا لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق.

قد يقلل الحصول على لقاح الإنفلونزا من خطر الإصابة بالأنفلونزا ، لكنه لا يحميك من نزلات البرد. ومع ذلك ، هناك بعض الطرق التي يمكنك القيام بها قد تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد، وتوفر حماية إضافية من الإصابة بالأنفلونزا، ومن أهمها :

1- اغسل يديك :
ويوفر غسل اليدين كثيرًا باستخدام الماء والصابون، وعبر افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، إذا لم يتوفر الصابون والماء، فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول والذي يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول.

2- النوم :
الحصول على قسط كاف من النوم، ولقد وجدت الدراسات أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالزكام ونزلات البرد أو الأنفلونزا.

3- ممارسة التمارين :
ويمكن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ان يحميك من الإصابة بنزلات البرد او الإنفلونزا، وفقًا لدراسة أجريت عام 2010، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بنزلة برد ، أو يقلل من أعراض البرد لديك.

4- الابتعاد عن الأشخاص المصابين:
وجدت الدراسات أن جزيئات فيروس الإنفلونزا التي يصاب بها الأشخاص يمكنها ان تسافر مسافة ستة أقدام على الأقل، لذا يجب ان لا نقترب من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد أو الأنفلونزا.

5- ارتداء الكمامات:
وإذا كنت تعتني بشخص مريض بالبرد أو الأنفلونزا ، فإن ارتداء قناع جراحي أو الكمامات الطبية قد يقلل من خطر إصابتك بالمرض، بمنع انتقال الفيروس من المريض إليك ليكمل دورة حياته بداخلك.
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