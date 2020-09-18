بحيل بسيطة.. طرق لحماية أنفسنا من نزلات البرد في فصل الخريف

عندما يحل فصل الخريف فقد يزداد الجو في البرودة وبالأخص أثناء الليل، وهو ما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بـ

، أو الإنفلونزا، وقد يكون من الصعب معرفة الفرق بينهم إن لم تكن طبيبا مختصا، إلا أنه يمكن ببعض الطرق ان تعرف من خلالها أن تحمي نفسك من الإصابة بـ

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