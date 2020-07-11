تقوي المناعة.. 3 وصفات منزلية لـ علاج نزلات البرد

الثوم

يستخدم الثوم في جميع أنواع المأكولات تقريبًا، كما تم استخدامه لسنوات لفوائده العلاجية، وهي محملة بما يقرب من 100 مركب كيميائي نشط بما في ذلك العديد من مضادات الأكسدة القوية.





تناول الثوم المسلوق إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس.

يخلط الثوم المهروس مع الخل ثم يتغرغر به.









العسل بالليمون