تقوي المناعة.. 3 وصفات منزلية لـ علاج نزلات البرد

تزداد فرص الإصابة بالبرد والإنفلونزا بشكل كبير، وهى تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، وتشمل الأعراض الشائعة الصداع والحمى وسيلان الأنف المسدود وآلام الجسم والسعال والعطس.
وهناك العديد من الأشخاص يفضلون طرق العلاج المنزلية التقليدية، لأنها تساعد بشكل كبير في علتج نزلات البرد والإنفلونزا.
فيما يلي ثلاث علاجات منزلية تقليدية للبرد والإنفلونزا، وفقًا لما قدمه موقع "healthline"..
العسل والبهارات
يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، يساعد العسل الممزوج بالفلفل الأسود وعصير الزنجبيل على تخفيف التهاب الحلق، ويمكن أيضًا تناول ملعقة كبيرة من العسل لتهدئة تهيج الحلق.
اقرأ ايضًا | دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ خفض ضربات القلب
الثوم
يستخدم الثوم في جميع أنواع المأكولات تقريبًا، كما تم استخدامه لسنوات لفوائده العلاجية، وهي محملة بما يقرب من 100 مركب كيميائي نشط بما في ذلك العديد من مضادات الأكسدة القوية.
تناول الثوم المسلوق إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس.
يخلط الثوم المهروس مع الخل ثم يتغرغر به.
العسل بالليمون
العسل ممزوج بالليمون جيد لمنع انتشار العدوى، كما أنه يساعد على تقوية جهاز المناعة وتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.