الخلايا التائية تقوى المناعة.. نزلات البرد تحمى من الإصابة بـ كورونا

انتاب العديد من الأشخاص حالة من الذعر بسبب تضاعف أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مما جعل الكثير يتساءل : هل تحمي نزلات البرد من الإصابة بكورونا ام تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بكورونا.

كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن، علاقة نزلات البرد بالمناعة والنجاة من الكورونا.

وقال "بدران" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، ان الخلايا التائية من بين أقوى أسلحة الجهاز المناعي ، ولكن أهميتها لمحاربة فيروس كوفيد-19 لم تكن واضحة .





بينت عدة دراسات أن الأشخاص الذين يعانون من أشد أشكال المرض لديهم أعداد منخفضة للغاية من الخلايا التائية. الخلايا التائية خلايا مناعية من خلايا الدم البيضاء تعرف بالخلايا الليمفاوية . تنشط الخلايا التائية المناعة الخلوية بدعوة الخلايا المناعية الأخرى للمشاركة في الاستجابة المناعية.





أظهرت دراستان جديدتان أن الخلايا التائية فى الأشخاص المصابين بفيروس الكورونا المستجد تستهدف الفيروس ، وقد تساعد على التعافي. وجدت الدراستان أيضًا أن بعض الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس الكورونا كوفيد-19 لديهم هذه الدفاعات الخلوية للخلايا التائية ، والتفسير أنهم على الأرجح أنهم اكتسبوا مناعة خلوية من عدوى سابقة بفيروسات تاجية أخرى تسبب نزلات البرد العادية.





وأكد الدكتور مجدي بدران أن هذه النتائج مشجعة ، و مبشرة فى معركة الكورونا ، إذ توضح أن بعض الناس لديهم استجابات مناعية قوية بسبب الخلايا التائية ، مما يبشر بتطوير مناعة وقائية طويلة الأمد نوعًا ما . يمكن أن تساعد هذه النتائج الباحثين أيضًا في تطوير لقاحات ضد فيروس كوفيد-19.





واردف إلى أن هناك أربعة أنواع من فيروسات الكورونا تسبب 30% من نزلات البرد ، و تسبب أعراضًا بسيطة وهى فيروس كورونا KU1 ، و فيروس كورونا NL63 ، و فيروس كورونا OC43، و فيروس كورونا 229E.





وأضاف انه تم تحليل دم 68 شخصًا غير مصابين بفيروس كوفيد-19 ، و وجد أن 34 ٪ لديهم خلايا تائية مساعدة تعرفت على فيروس كوفيد-19 . و فى دراسة مثيرة ، تم فحص عينات دم قديمة مخزنة تم جمعها بين عامي 2015 و 2018 ، أى قبل ظهور كورونا كوفيد-19 ، تم اكتشاف خلايا تائية مساعدة متفاعلة في حوالي نصف العينة . مما يرجح أن هذه الخلايا من المحتمل أن تكون ناتجة عن عدوى سابقة بأحد الفيروسات التاجية البشرية الأربعة التي تسبب نزلات البرد ، و تتشابه البروتينات الموجودة في هذه الفيروسات مع بعض بروتينات كورونا كوفيد-19 .







ونوة الدكتور مجدي بدران الى ما أشارت اليه النتائج الجديدة أن أحد الأسباب التي تجعل شريحة كبيرة من البشر قد تكون قادرة على التعامل مع فيروس كوفيد-19 هو أنهم لديهم بعض المناعة المتبقية من تعرضهم السابق لفيروسات نزلات البرد . قبل هذه الدراسات ، لم يكن معروفًا ما إذا كانت الخلايا التائية قد تلعب دورًا في مكافحة فيروس كوفيد-19- أو حتى ما إذا كان بإمكانها إثارة رد فعل مناعى ضده. النتائج تدفعنا لدراسة أى مكون فى الخلية التائية هو اللازم للاستجابة المناعية.

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وأوضح "عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة" ان المناعة هى الحل ، للنجاة من الكورونا ، فلا يوجد تطعيم أو دواء محدد حاليًا .