رغم تفشي كورونا .. حكومة فنلندا تلغي حالة الطوارئ

رئيسة وزراء فنلندا

ألغت حكومة فنلندا قانون سلطات الطوارئ، الذي تم تطبيقه مبدئيًا في منتصف مارس الماضي من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا





وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، إنه بعد ثلاثة أشهر، ستعود البلاد الآن إلى وضعها الطبيعي، واستنادًا إلى التقييمات الوبائية والقانونية، أضافت إن إجراءات الطوارئ، التي استخدمت لأول مرة خلال وقت السلم، لم تعد مبررة.





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وفي الوقت نفسه، حذرت رئيس الوزراء الاشتراكية الديمقراطية من أن خطر العدوى في فنلندا لم ينته بالكامل بعد.





ولا يعني انتهاء قانون الطوارئ انتهاء خطر الوباء، ونقلت صحيفة "هوفودستادسبلاديت" عن مارين قولها "من الجيد للجميع ممارسة الرعاية والحذر في حياتهم اليومية والعناية بصحتهم وصحة زملائهم من البشر".





وقالت وزيرة العدل في فنلندا آنا ماجا هنريكسون من حزب الشعب السويدي إنها مسرورة لرفع حالة الطوارئ.





واضافت "لا يمكن الحفاظ على القوانين التي تقيد الحقوق الأساسية للمواطنين لفترة أطول مما هو ضروري، وأضافت هنريكسون أن قانون سلطات الطوارئ لا يمكن استخدامه كإجراء وقائي".





وفقا لهينريكسون، تم استشارة الخبراء قبل هذا القرار، وقالت إن الوضع في فنلندا وصل إلى نقطة لم يعد فيها أي أساس قانوني لاستخدام قانون الطوارئ.





واكد كل من مارين وهينريكسون أن فنلندا نجحت في استراتيجيتها الخاصة بفيروس كورونا، ومع ذلك، على الرغم من رفع حالة الطوارئ، لا تزال القيود المفروضة على تشغيل المطاعم والتجمعات العامة وزيارات دار التمريض سارية.





ومن المقرر أن تراجع الحكومة يوم الأربعاء توصيات الاجراءات الاحترازية الحالية، بما في ذلك القيود المفروضة على الحظر المفروض على التجمعات العامة لما يصل إلى 500 شخص.





ومنذ بدء تفشي الوباء في منتصف مارس، قامت المراكز الصحية الفنلندية بتسجيل حوالي 7100 حالة، بالاضافة 326 حالة وفاة.





وقد تعافى حتى الآن ما يقدر بـ 6400 شخص ، في حين لا يزال هناك سوى 20 مريضًا في المستشفى حاليًا.





ووفقا لوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، فإن ما يسمى مؤشر R في فنلندا يقف الآن عند 0.7-0.8 ، ما يعني أن الشخص المصاب ينقل العدوى إلى شخص واحد، وهذا الرقم منخفض نسبيا.





ومع ذلك، على الرغم من أن فنلندا تضررت بشكل معتدل نسبيًا من الوباء، فمن المتوقع أن يتأثر اقتصادها بشدة.





وتوقع البنك الفنلندي هبوطا بنسبة 7 في المائة في عام 2020، يليه انتعاش جزئي بنسبة 3 في المائة في عام 2021.



