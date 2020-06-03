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أخبار العالم

مظاهرات جورج فلويد تندلع في فنلندا .. 3000 محتج في هلسنكي يكسرون قواعد الحد من كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:10 م
مظاهرات جورج فلويد
مظاهرات جورج فلويد تندلع في هلسنكي
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على صالح
كشفت الشرطة الفنلندية في العاصمة هلسنكي، عن تفجر موجة من المظاهرات الحاشدة لمجتمع السود، اليوم الأربعاء، بعد مقتل رجل أمريكي من أصل أفريقي غير مسلح بعد ان جثا رجل شرطة ابيض فوق رقبته 8 دقائق في مدينة مينيابوليس بـ ولاية مينسوتا بالولايات المتحدة الامريكية 

المظاهرة اندلعت في ميدان مجلس الشيوخ في العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم، حيث تجمهر عدد كبير من الناس في الموقع، قدر بـ 3000 متظاهر.


 وكتبت شرطة المدينة في بيان على موقع تويتر أن مسؤولية منظم المظاهرة هي توجيه الناس بشأن التباعد الاجتماعي.

وأضافت الشرطة في تغريدة منفصلة أن ما يقرب من 3000 شخص شاركوا في المسيرة، وهو أعلى بكثير من الحد الحالي البالغ 500 شخص الذي فرضته الحكومة على التجمعات العامة المعمول بها حاليًا كجزء من إجراءات الإبعاد الاجتماعي للحد من انتشار مرض فيروس كورونا.
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