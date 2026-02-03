قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

غداً.. فصل الكهرباء عن 4 قرى في بيلا بكفر الشيخ

محمود زيدان

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق وقرى بمركز ومدينة بيلا، غداً الأربعاء الموافق 4 فبراير الجاري، ابتداءً من الساعة 6 صباحاً حتي الساعة 8 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذيات التابعة للمناطق الأربعة.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الثلاثاء ، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: « إسكان مبارك - مجلس قروي إبشان - مجلس قروي الحوة - قرية العلامية وتوابعها».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات والمحولات الكهربائية بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.

كفر الشيخ كهرباء كفر الشيخ بيلا قرى بيلا إبشان فصل الكهرباء للصيانة

