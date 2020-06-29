نزلات البرد أبرزها.. علامات مهمة على أن جسمك مرهق للغاية

الذى يفرز بسبب الإجهاد ويسبب آثار السلبية على الجسم ليك أبرز تلك الأعراض يقدمها موقع Bright Side.

علامات مهمة على أن جسمك مرهق للغاية ويحتاج إلى الرحة يجب أن تأخذ على محمل الجد قبل أن تتسبب فى إصابتك بالعديد من الأمراض المختلفة وزيادة إنتاج هرمون الكورتيزول ليك أبرز تلك الأعراض يقدمها موقع Bright Side.





1. الأمراض الجلدية

يمكن أن تحدث الصدفية وحب الشباب وأمراض الجلد الأخرى بسبب الإجهاد . أجرى العلماء بحثًا بين الطلاب ، وأظهر ارتباطًا مباشرًا بين مستوى عالٍ من الإجهاد النفسي و مشاكل الجلد





2. تغيير الوزن



في بعض الأحيان يتسبب التوتر والقلق في فقدان الوزن و زيادة مستويات الأدرينالين في الدم و يعمل الأدرينالين على تسريع عملية التمثيل الغذائي ، لكنه يبطئ إفراز الدهون.





3. نزلات البرد المتكررة

يسبب الإجهاد إنتاج الكورتيزول ومع ذلك ، إذا كان الشخص يعاني من إجهاد مزمن ، يصبح الجهاز المناعي أقل حساسية للكورتيزول ، مما يؤدي إلى التهاب أكثر خطورة. ثم يكون الجسم أكثر عرضة للإصابة بالبرد .





4. اضطرابات الجهاز الهضمي

الإجهاد يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الجهاز الهضمي. في بعض الأحيان ، لا تساعد أدوية انتفاخ البطن وآلام المعدة. في هذه الحالة ، يمكن أن تكون زيارة طبيب نفسي مفيدة للغاية.







5. صعوبات التركيز

يجد الأشخاص الذين كانوا تحت الضغط لفترة طويلة صعوبة في التركيز على المهام. إذا لاحظت أنك أصبحت أقل تركيزًا من المعتاد ، فربما حان الوقت للإبطاء قليلًا والاستراحة. يحدث هذا بسبب التوتر العصبي .