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للتخلص من الإجهاد والتوتر .. جرب زيت اللافندر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:24 م
للتخلص من الاجهاد
للتخلص من الاجهاد والتوتر.. جرب زيت اللافندر
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اسماء محمد
نعيش الآن فترة مليئة بالضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة انتشار وباء كورونا، فضلا عن مشاكل الحياة اليومية مما تسبب فى معاناة كثيرين من التوتر والقلق والإجهاد العصبي والاكتئاب وانخفاض الطاقة.


تعد المعاناة من القلق والتوتر من أخطر الأمور التى تعرض الإنسان للإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى مثل السكرى والضغط والصداع والقلب كما أنها تجعل المناعة أقل بكثير.

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ذكر موقع " everydayhealth " أن بعض المواد الطبيعية قادرة على علاج التوتر والقلق والاجهاد وفتور الطاقة وحماية الانسان من الاصابة بمضاعفاتها والامراض المترتبة عليها كالصداع والاكتئاب.

ومن بين أقوى العلاجات الطبيعية القادرة على علاج القلق والتوتر والاكتئاب والاجهاد دون ادوية هى زيت اللافندر وتشير أبحاث عديدة إلى أن اللافندر له القدرة على تحسين الحالة المزاجية .

ومن بين الدراسات الحديثة بحث نشرت نتائجه منذ عاميين في مجلة العلاجات التكميلية في الطب أن أعراض متلازمة ما قبل الطمث تحسنت لدى النساء بعد استنشاق زيت اللافندر الأساسي، كما وجدت دراسة اخرى نشرت في المجلة الدولية لممارسات التمريض ، أن علاجات التدليك الانعكاسي بزيت اللافندر فوائد نفسية ، وتقلل من القلق والاكتئاب. 

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