من جانبها قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، استشارى نفسي، أن الحالة النفسية السيئة وكثرة التوتر تتسبب فى حدوث مشاكل فى الجهاز العصبى تترك تأثيرا سلبيا في جهازنا العصبي و كفاءة عمل أجهزة الجسم وصحتها.

أكدت أن التوتر يتسبب في إفراز الأدرينالين الذي بدوره يضعف المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للمرض







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وأضاف وليد هندي إستشارى الصحة النفسية ان الدعم النفسي والأخبار الإيجابية لـ الدعم النفسي والأخبار الإيجابية لـ مريض فيروس كورونا ، تساعد على مواجهة المرض وضرورة توفر إمكانيات بسيطة له مثل كتب محببة يفضل قرائتها وتوفير تليفزيون والأفلام والمسرحيات الكوميدية وموبايل أيضا لكى يتواصل مع الآخرين حتى لا يكون منعزلا و وحيدا فكل هذه الأشياء تساعد فى تقوية المناعة النفسية ومواجهة المرض وزيادة نسبة التعافي من فيروس كورونا.