دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لـ خفض ضربات القلب

يعد معدل ضربات القلب أثناء الراحة (RHR) علامة مهمة على صحة قلبك وطول عمره وأمراضه، ويختلف RHR للفرد على مدار اليوم، ولكن المعدل الطبيعي بين 60-100 نبضة في الدقيقة ، أسرع عندما تكون أكبر من 100 وأبطأ عندما أقل من 60 نبضة في الدقيقة.
ووفقًا لكا قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج الطبيعية لضبط معدل ضربات القلب...
- التمارين الرياضية
الرياضة المنتظمة تسبب الكثير من التأثير على الحد من RHR في دراسة ، وجد أن جميع أنواع الرياضة ، وخاصة تدريب التحمل واليوغا تلعب دورًا مهمًا في تقليل RHR بشكل كبير في كل من الذكور والإناث، ويرتبط هذا بشكل إيجابي بالحالة الصحية الجيدة وانخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
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- قلل من الإجهاد
على الرغم من أن العلاقة المباشرة بين الإجهاد وصحة القلب لا تزال مثيرة للجدل ، تشير العديد من النظريات والتحليلات إلى أن الإجهاد أو أي أحداث مرهقة في الماضي يمكن أن تزيد من RHR وتسبب مشاكل في القلب، لذلك ركز على طرق لتهدئة العقل وخفض مستويات التوتر، هى أفضل طريقة لخفض معدل ضربات القلب.
- إدراج الأحماض الدهنية أوميجا 3 في النظام الغذائي
لوحظ تأثير الأحماض الدهنية أوميجا 3 على خفض RHR في العديد من الدراسات بين الأشخاص الذين يعانون أو لا يعانون من أمراض مرتبطة بالقلب، إن استهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من RHR ، وبالتالي يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تعمل الأحماض الدهنية أوميجا 3 على خفض درجة حرارة الغرفة بغض النظر عن اللياقة النسبية للفرد ، مما يشير إلى فعاليتها العالية في معدل ضربات القلب.