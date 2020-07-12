بدون مضادات حيوية.. أقوى مشروب لعلاج نزلات البرد

بذور الريحان من البذور المهملة على الرغم من فوائدها الصحية، فهي تعالج العديد من الأمراض أبرزها البرد، بالإضافة إلى فائدتها في رفع المناعة.



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إليك أبرز فوائد تناول كوب يوميا من بذور الريحان أو إضافتها لأطباق طعامك يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





يعالج البرد





يمكن أن يساعد وجود الزنك في بذور الريحان على تقوية جهاز المناعة وعلاج نزلات البرد.





تحسين وظائف المخ





تحتوي بذور الريحان على المنجنيز ، وهو معدن أساسي لازمة لوظيفة الدماغ الصحية.





يساعد في الهضم





عندما تنقع بذور الريحان في الماء ، تنتفخ وتنتج كتلة جيلاتينية بسبب طبقة السكاريد الموجودة على جدار البشرة الخارجي للبذور. وقد ثبت أن هذه المادة الجيلاتينية ووجود الألياف الغذائية في بذور الريحان تساعد في عملية الهضم.





-خفض ضغط الدم



