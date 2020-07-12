AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون مضادات حيوية.. أقوى مشروب لعلاج نزلات البرد

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:59 ص
نزلات البرد
نزلات البرد
Advertisements
لمياء الياسين
بذور الريحان من البذور المهملة على الرغم من فوائدها الصحية، فهي تعالج العديد من الأمراض أبرزها البرد، بالإضافة إلى فائدتها في رفع المناعة.

اقرأ أيضًا |

إليك أبرز فوائد تناول كوب يوميا من بذور الريحان أو إضافتها لأطباق طعامك  يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي. 

يعالج البرد

يمكن أن يساعد وجود الزنك في بذور الريحان على تقوية جهاز المناعة وعلاج نزلات البرد.

تحسين وظائف المخ

تحتوي بذور الريحان على المنجنيز ، وهو معدن أساسي لازمة لوظيفة الدماغ الصحية. 

يساعد في الهضم

عندما تنقع بذور الريحان في الماء ، تنتفخ وتنتج كتلة جيلاتينية بسبب طبقة السكاريد الموجودة على جدار البشرة الخارجي للبذور. وقد ثبت أن هذه المادة الجيلاتينية ووجود الألياف الغذائية في بذور الريحان تساعد في عملية الهضم. 

 -خفض ضغط الدم

بما أن بذور الريحان تعمل كمدر للبول ، فيمكنها المساعدة في خفض ضغط الدم عن طريق طرد الملح الزائد والماء من الجسم. تساعد مدرات البول أيضًا في استرخاء وتوسيع جدران الأوعية الدموية مما يسهل تدفق الدم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يعالج مشاكل الكبد والمرارة.. 10 فوائد لتناول الزعتر

من مطبخك.. نوع مهمل من البذور يساعد على خفض الكوليسترول

فوائد الريحان النبات الملكي.. تقوية المناعة أبرزها

للرجال .. تناول هذا النوع من البذور وشاهد النتيجة على صحة العظام

ترشيحاتنا

معاقبة أردوغان .. اليونان تتوعد تركيا بعد تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

فضح ضابط مخابرات قطري .. مرتضى منصور يصدر بيانا حول الفيديو المفبرك على مواقع التواصل

بدون مكياج .. صبا مبارك تشعل انستجرام بصورة جديدة لها

أفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020 .. فيديو

3 كلمات تقال في هذا التوقيت تمنحك ثواب أداء الحج

أبو شقة يكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم فى البرلمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نيسان GT-R تتحول لنسخة دفع رباعى رياضية .. صور

بكاء وانهيار .. أسرة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا تبحث عنها بعد غرقها .. صور

سعر ومواصفات شيري تيجو7 2020 الجديدة في مصر .. صور