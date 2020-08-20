الملعقة السحرية من هذا المشروب لرفع مناعتك ومحاربة نزلات البرد

علاجات منزلية سريعة تساعد على التخلص من أعراض البرد والانفلونزا الصيفية فإن الحصول على علاج عشبي يمكنه تقوية دفاعات الجسم وتقليل أعراض البرد أمر لا يقدر بثمن.إليك طريقة تحضير مشروب الليمون والجنزبيل لتحفيز المناعة ومحاربة نزلات البرد
وفقا لموقع herbazest
إليك كل ما تحتاجين لتحضير المشروب
ملعقة من الزنجبيل
ملعقة من عصير ليمون
ملعقة من العسل
طريقة تحضير المشروب ..
أضف العسل وعصير الليمون في وعاء .
افرمى الزنجبيل وأضفيه إلى البرطمان. للحصول على مناعه أقوى ، يمكنك إضافة المزيد من الزنجبيل.
أغلق الغطاء ورجيها جيدًا. احفظيه في الثلاجة
إذا كنت تعاني من نزلة برد ، تناول ملعقة كبيرة من شراب الليمون والزنجبيل مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. لأغراض الوقاية ، يمكنك تناول ملعقة واحدة يوميًا.