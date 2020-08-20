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مرأة

الملعقة السحرية من هذا المشروب لرفع مناعتك ومحاربة نزلات البرد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:09 ص
نزلات البرد
نزلات البرد
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لمياء الياسين
علاجات منزلية سريعة تساعد على التخلص من أعراض البرد والانفلونزا الصيفية  فإن الحصول على علاج عشبي يمكنه تقوية دفاعات الجسم وتقليل أعراض البرد أمر لا يقدر بثمن.إليك طريقة تحضير مشروب الليمون والجنزبيل لتحفيز المناعة ومحاربة نزلات البرد
وفقا لموقع herbazest

إليك كل ما تحتاجين لتحضير المشروب

    ملعقة من الزنجبيل
    ملعقة من عصير ليمون
    ملعقة من العسل

طريقة تحضير المشروب ..


    أضف العسل وعصير الليمون في وعاء .
    افرمى الزنجبيل وأضفيه إلى البرطمان. للحصول على مناعه أقوى ، يمكنك إضافة المزيد من الزنجبيل.
    أغلق الغطاء  ورجيها جيدًا. احفظيه في الثلاجة

إذا كنت تعاني من نزلة برد ، تناول ملعقة كبيرة من شراب الليمون والزنجبيل مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. لأغراض الوقاية ، يمكنك تناول ملعقة واحدة يوميًا.
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