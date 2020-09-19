احترس منها .. أعراض فيروس كورونا الجديدة

يلعب الاكتشاف المبكر دورا كبيرا فى علاج فيروس كورونا وحماية المقربين من الشخص المصاب والمجتمع من انتقال العدوى والاصابة بهذا المرض الخطير.

وفى هذا التقرير ننشر اهم اعراض فيروس كورونا سواء الجديدة التى تم اكتشافها مؤخرا او القديمة ، وفقا لما ذكره موقع " Pharmeasy".





اعراض فيروس كورونا الجديدة

ألقت حالات جديدة من COVID-19 الضوء على العديد من الأعراض غير المتوقعة لهذا المرض.

تساقط الشعر

الفواق

فقدان الوزن المفاجئ

مشاكل مختلفة متعلقة بالجلد

أعراض تشبه التهاب الملتحمة مثل إفرازات العين والألم والالتهاب وفرك العين

أعراض فيروس كورونا التقليدية

منذ أن بدأ الوباء في أوائل عام 2020 ، قام متخصصو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم برفع الوعي بشأن أبرز الأعراض التي يتسبب فيها الفيروس والتي تشمل:

ارتفاع درجة الحرارة

آلام الجسم والصداع وآلام العضلات

السعال الجاف المستمر

التهاب أو ألم في الحلق

انخفاض مستويات الأكسجين في الدم