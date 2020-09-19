الجارديان: العلماء يتوقعون طفرة كبيرة في فيروس كورونا

لم ينتهِ مسلس فيروس كورونا بعد، بل تنتظر الدول الموجة الثانية من الفيروس المستجد ولكن الأمر لن يتوقف على حد الموجة الثانية فقد كشف العلماء، أن هناك طفرة كبيرة كبيرة في الفيروس، لكنها قد لا تكون مخيفة بشكل كبير.





منذ بداية الوباء والعلماء يراقبون سارس- CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ Covid-19 ، ومن خلال تتبعهم للفيروس وجدوا أنه يتطور بصورة مستمرة، لكنه يحدث بوتيرة بطيئة مقارنة بفيروسين آخرين أولئك الذين يسببون الأنفلونزا والإيدز.





وأشارت أحدث الأبحاث، إلى أن هذه أخبار جيدة للجهود المبذولة لتطوير اللقاحات والعلاجات، لكن العلماء يظلون حذرين من احتمال حدوث أي شيء، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





فيما يقول "ثوشان دي سيلفا" طبيب الأمراض المعدية في جامعة "شيفيلد"، "هذا الفيروس يتطور وهذا ما نتوقعه أن يفعله".





أما عن تتبع فيروس كورونا، فيتم إيداع جميع متواليات Sars-CoV-2 في GISAID (المبادرة العالمية لمشاركة جميع بيانات الإنفلونزا)، بحيث يأتي كل تسلسل من فرد مصاب، ومن خلال تجميعها ومقارنتها، يمكن للعلماء تتبع الطفرات في الشفرة الوراثية الفيروسية ، وبصورة ما ، تاريخ حياة فيروس سارس- CoV-2.





تنشأ الطفرات من خلال تكاثر الفيروس ، لأنه في حالة تكاثر الفيروس يجب أن ينسخ شفرته الجينية ، ونادرًا ما يفعل ذلك بشكل مثالي، وتعد فيروسات كورونا أقل عرضة للخطأ من فيروسات الإنفلونزا ، لأنها تمتلك آلية أفضل لتصحيح التجارب.

ومع ذلك منذ ظهور فيروس سارس- CoV-2 كمرض بشري ، في مكان ما بالقرب من ووهان ، الصين ، لوحظت الآلاف من هذه الطفرات.





يشير D614G إلى التحول في الحمض الأميني - من الأسبارتات (D) إلى الجلايسين (G) ، وهو تسلسل البروتين الذي يشكل طفرات Sars-CoV-2، البروز وهي الهيكل البارز على سطح الفيروس الذي يرتبط بخلية بشرية ، مما يسمح للفيروس بالاختراق. بعد أن يتكاثر داخل الخلية ، يندلع نسله مرة أخرى - مما يؤدي إلى قتل الخلية - ويستمر في إصابة الآخرين.



