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الفرق بين زيت الزيتون والزيت النباتي.. وأيهما أفضل للصحة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
زيت الزيتون
زيت الزيتون
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نهى هجرس
يعتبر زيت الزيتون والزيوت النباتية من أكثر الزيوت النباتية شيوعًا الموجودة في خزانة المطبخ ، وغالبًا ما تستخدم في مجموعة متنوعة من الأطباق حول العالم.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" نقدم إليكم اهم الأختلافات بين زيت الزيتون والزيوت النباتية، وأكثرهم فائده على الصحة

عندما يخضع الزيت للمعالجة ، تقل التركيبة الغذائية للزيت، ويتطلب زيت الزيتون الحد الأدنى من التكرير ويتم الحفاظ على بعض المغذيات الدقيقة مثل فيتامين E و K، وعندما يتم تكرير الزيت النباتي يتم تدمير معظم المغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة 


زيت الزيتون البكر الممتاز هو أقل أنواع زيت الزيتون معالجة حيث يحتفظ بمعظم مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، كما ان زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية المسماة حمض الأوليك ويحتوي على كميات صغيرة من حمض اللينوليك وحمض البالمتيك وحمض البالميتوليك وحمض دهني. 

تساهم الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مثل حمض الأوليك في العديد من الفوائد الصحية لزيت الزيتون، من ناحية أخرى ، توجد أحماض أوميغا 6 الدهنية المتعددة غير المشبعة في الغالب في الزيوت النباتية، وأظهرت الدراسات أن تناول كميات زائدة من دهون أوميغا 6 المتعددة غير المشبعة يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الالتهابات المزمنة.

لذلك يعتبر زيت الزيتون ، وخاصة زيت الزيتون البكر الممتاز ، أقل معالجة هو الأفضل ، مما يعني أنه يتم استخراج زيت الزيتون البكر الممتاز عن طريق سحق الزيتون ومعالجته يدويًا ، وبالتالي الاحتفاظ بمعظم العناصر الغذائية مقارنة بزيت الزيتون المكرر الذي يخضع لأدنى حد من المعالجة، من ناحية أخرى ، يخضع الزيت النباتي لمزيد من المعالجة ، مما يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية المفيدة.



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