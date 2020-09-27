الفرق بين زيت الزيتون والزيت النباتي.. وأيهما أفضل للصحة

لذلك يعتبر زيت الزيتون ، وخاصة زيت الزيتون البكر الممتاز ، أقل معالجة هو الأفضل ، مما يعني أنه يتم استخراج زيت الزيتون البكر الممتاز عن طريق سحق الزيتون ومعالجته يدويًا ، وبالتالي الاحتفاظ بمعظم العناصر الغذائية مقارنة بزيت الزيتون المكرر الذي يخضع لأدنى حد من المعالجة، من ناحية أخرى ، يخضع الزيت النباتي لمزيد من المعالجة ، مما يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية المفيدة.







