ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت زيت الزيتون على الريق؟

يعتبر زيت الزيتون هو افضل الزيوت التي لابد ان نهتم بأستخدامها ، ويقول الدكتور محسن النادي المعالج بالاعشاب والطب اليديل ان تناول زيت الزيتون على الريق.





- بتناول كل يوم علي الريق كوب من الماء مع اضافة معلقة كبيرة من زيت الزيتون ويتم شرب الاثنان معا فهذا الخليط له دور كبير جدا فى تقليل الشهية علي الاكل.





- التقليل من شهية الانسان وعدم رغبة الانسان في تناول الاكل بالتالى يخلصك من الوزن الزائد وهنا يظهر دور زيت الزيتون فى التخسيس .

- يعمل زيت الزيتون ايضا علي التخلص وبشكل فعال من الكوليسترول الضار و يعالج ضغط الدم.

- زيت الزيتون مع الزنجبيل المطحون يعمل على التخلص بشكل نهائى من الدهون المتركمة في كل مناطق الجسم.

- يعمل زيت الزيتون على اذابة الدهون المتراكمة في الجسم.

- زيت الزيتون يعالج ايضا الامساك ويعتبر ملين للجلد ويقوم بتلطيف السطوح الملتهبة فى الجلد.

- زيت الزيتون يعمل على الوقاية من اشعة الشمس الضارة.

- يعتبر زيت الزيتون واقى من السرطانات.

- يعمل زيت الزيتون علي الريق كعلاج فعال لمرض الزهايمر.

- شرب زيت الزيتون علي الريق يقوم زيت الزيتون بعلاج كثير من الأمراض.