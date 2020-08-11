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مرأة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت زيت الزيتون على الريق؟

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:56 م
زيت الزيتون
زيت الزيتون
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ريهام قدري
يعتبر زيت الزيتون هو افضل الزيوت التي لابد ان نهتم بأستخدامها ، ويقول الدكتور محسن النادي المعالج بالاعشاب والطب اليديل ان تناول زيت الزيتون على الريق.

- بتناول كل يوم علي الريق كوب من الماء مع اضافة معلقة كبيرة من زيت الزيتون ويتم شرب الاثنان معا فهذا الخليط له دور كبير جدا فى تقليل الشهية علي الاكل.

- التقليل من شهية الانسان وعدم رغبة الانسان في تناول الاكل بالتالى يخلصك من الوزن الزائد وهنا يظهر دور زيت الزيتون فى التخسيس .
- يعمل زيت الزيتون ايضا علي التخلص وبشكل فعال من الكوليسترول الضار و يعالج ضغط الدم.
- زيت الزيتون مع الزنجبيل المطحون يعمل على التخلص بشكل نهائى من الدهون المتركمة في كل مناطق الجسم.
- يعمل زيت الزيتون على اذابة الدهون المتراكمة في الجسم.
- زيت الزيتون يعالج ايضا الامساك ويعتبر ملين للجلد ويقوم بتلطيف السطوح الملتهبة فى الجلد.
- زيت الزيتون يعمل على الوقاية من اشعة الشمس الضارة.
- يعتبر زيت الزيتون واقى من السرطانات.
- يعمل زيت الزيتون علي الريق كعلاج فعال لمرض الزهايمر.
- شرب زيت الزيتون علي الريق يقوم زيت الزيتون بعلاج كثير من الأمراض.
بخلط زيت الزيتون مع الثوم يدخل هذا الثنائى فى علاج التهابات المفاصل والروماتيزم.
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