مرطب طبيعي للبشرة.. تعرفي على فوائد زيت الزيتون

تبحث أغلب الفتيات عن مرطب ومنعم طبيعي للبشرة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك أفضل مرطب طبيعي للبشرة.

كشف موقع هيلثي عن فوائد استخدام زيت الزيتون للبشرة وهى تتمثل فيما يلي.

يساعد زيت الزيتون ، وهو عامل مغذي وترطيب للبشرة ، على إبقاء البشرة ناعمة ونضرة. له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على تهدئة البشرة وحمايتها من الأضرار التي تحدثها الجذور.





علاوة على ذلك ، يحسن زيت الزيتون وظيفة حاجز البشرة وبالتالي ينشط بشرتك. كما أنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وبالتالي فهو الخيار الأفضل لمنحك البشرة البرونزية تمامًا.





وأنه أيضًا غني بالعناصر الغذائية الأساسية ، يساعد زيت الزيتون في جذب حرارة الشمس وامتصاصها ، وبالتالي يساعد في الحصول على بشرة برونزية اللون، كونه مكونًا طبيعيًا له خصائص علاجية ، فإن زيت الزيتون يمنع أي طفح أو حرق قد يحدث للبشرة.

