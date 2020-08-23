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مرأة

احصلى على بشرة برونزية بدون مصيف

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:02 ص
بشرة برونزية
بشرة برونزية
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أسماء عبد الحفيظ

تبحث بعض الفتيات على الحصول على بشرة برونزية، بالرغم من عدم ذهابها المصيف أو نزول حمام السباحة أو التعرض للشمس، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم لك رضوى الشربيني طريقة تلوين البشرة والحصول على لون برونزى.

نصائح قبل تسمير البشرة:

-يجب التأكد من إزالة الشعر تمامًا قبل استخدام الوصفات السابقة

-تقشير البشرة جيدًا لإزالة قشور الجلد الميتة، خاصة في المواضع الخشنة كالمرفقين واليدين والقدمين والذقن، مع مراعاة أن يتم ذلك قبل وضع المستحضر بليلة

-بعد استخدام مستحضر التسمير يفضل حفظه في الثلاجة

يمكن وضع زيت الزيتون والتعرض للشمس.

فوائد استخدام زيت الزيتون للبشره :

يساعد زيت الزيتون ، وهو عامل مغذي وترطيب للبشرة ، على إبقاء البشرة ناعمة ونضرة. له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على تهدئة البشرة وحمايتها من الأضرار التي تحدثها الجذور.

علاوة على ذلك ، يحسن زيت الزيتون وظيفة حاجز البشرة وبالتالي ينشط بشرتك. كما أنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وبالتالي فهو الخيار الأفضل لمنحك البشرة البرونزية تمامًا.

وأنه أيضًا غني بالعناصر الغذائية الأساسية ، يساعد زيت الزيتون في جذب حرارة الشمس وامتصاصها ، وبالتالي يساعد في الحصول على بشرة برونزية اللون، كونه مكونًا طبيعيًا له خصائص علاجية ، فإن زيت الزيتون يمنع أي طفح أو حرق قد يحدث للبشره.

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