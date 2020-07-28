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مرأة

بالـ سفن أب احصلي على بشرة برونزية قبل العيد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:44 ص
بالسفن اب احصلي على
بالسفن اب احصلي على بشرة برونزية قبل العيد
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أسماء عبد الحفيظ

تفضل بعض السيدات والفتيات، الحصول على بشرة برونزية، فهى بشرة جذابة ولها جمال وطبيعة مميزة ويتناسق معاها بعض قصات الشعر والاطلالات الصيفية المبهجة، فإذا كنت من عشاق البشرة البرونزية عليك باتباع حيلة السفن أب للحصول على بشرة برونزية.


وأكدت منى محمد خبيرة التجميل، أن خلطة طبيعية يمكن من خلالها الحصول على اللون البرونزي:

- المكونات:

- ملعقة زعفران مطحونة

- ملعقة زيت زيتون

- ملعقتين سڤن أب

- الطريقة:

- اخلطي المكونات السابقة جيدًا

- ادهني الجسم بالماسك

- تعرضي للشمس لمدة 15 دقيقة

- اغسلي جسمك أو المكان الذي دهن بالماسك

- استحمي وكرري ذلك يوميًا لمدة أسبوع للحصول على نتيجة رائعة

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