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مرأة

قبل العيد.. حاربي التجاعيد بهذا الماسك السحري الفعال لبشرة أكثر شبابا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:35 ص
حاربي التجاعيد بماسك
حاربي التجاعيد بماسك طبيعي
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أسماء عبد الحفيظ

تعتني جميع السيدات والفتيات ببشرتهن وخاصة قبل العيد، لذلك كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أفضل ماسك طبيعي لمحاربة التجاعيد والحصول على بشرة أكثر شبابا.


مكونات القناع :
ملعقتان من العسل
3 ثمرات توت
3 ملاعق من زيت اللوز
قطرتان من زيت الكامويل

طريقة التحضير:

فى وعاء ابدئى هرس التوت ثم قومى بإضافة العسل وزيت اللوز وزيت الكامويل حتى يتجانسوا تماما ويشكلوا خليط متجانس لتبدئى فى توزيعه على بشرتك وتركه لمدة 10 دقائق ثم تنظيف بشرتك بالطريقة المعتادة وستدهشين بالنتيجة .. سيساعد هذا القناع على تفتيح بشرتك وشد ترهلاتها فى الوقت نفسه.

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