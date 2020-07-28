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مرأة

قبل العيد.. خبيرة تجميل: بشرة الرجل تحتاج للعناية بها مثل المرأة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:41 ص
قبل العيد.. خبيرة
قبل العيد.. خبيرة تجميل بشرة الرجل تحتاج للعناية بها مثل الم
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أسماء عبد الحفيظ

يهتم أغلب النساء ببشرتهن،ولكن يظل بعض الرجال يعتقد أن الاهتمام بالبشرة يقتصر على النساء فقط ولكن هذا غير صحيح. 

وأوضحت خبيرة التجميل حنان الديب ، أن بشرة الرجل تحتاج للعناية بها مثل بشرة المرأة ، خاصة بعد إزالة الجلد الميت بعد عملية حلاقة الذقن ، فالوجه يحتاج لمرطبات تعيد له بريقه و تزيل التجاعيد.

وتابعت: لذلك فهو يحتاج لاستخدام كريمات من حمض الهيالورونيك لتهدئة الوجه ، خاصة بعد تعرضه لفترات طويل للشمس ونومة لفترة قصيرة بالليل.

كما نصحت الخبيرة بإستخدام كريمات التقوية مثل الكرياتين و هى مضاده للأكسدة ومضادة للشيخوخة المبكرة ويجب الاستفادة من فوائد الكولاجين، و عمل قناع للوجه مرة فى الأسبوع كذلك إستخدام أنزيم /Q10 / وفيتامين / هـ/ للحصول على بشرة ناعمة ولامعة .

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