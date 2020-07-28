قبل العيد.. خبيرة تجميل: بشرة الرجل تحتاج للعناية بها مثل المرأة

يهتم أغلب النساء ببشرتهن،ولكن يظل بعض الرجال يعتقد أن الاهتمام بالبشرة يقتصر على النساء فقط ولكن هذا غير صحيح.

وأوضحت خبيرة التجميل حنان الديب ، أن بشرة الرجل تحتاج للعناية بها مثل بشرة المرأة ، خاصة بعد إزالة الجلد الميت بعد عملية حلاقة الذقن ، فالوجه يحتاج لمرطبات تعيد له بريقه و تزيل التجاعيد.

وتابعت: لذلك فهو يحتاج لاستخدام كريمات من حمض الهيالورونيك لتهدئة الوجه ، خاصة بعد تعرضه لفترات طويل للشمس ونومة لفترة قصيرة بالليل.

كما نصحت الخبيرة بإستخدام كريمات التقوية مثل الكرياتين و هى مضاده للأكسدة ومضادة للشيخوخة المبكرة ويجب الاستفادة من فوائد الكولاجين، و عمل قناع للوجه مرة فى الأسبوع كذلك إستخدام أنزيم /Q10 / وفيتامين / هـ/ للحصول على بشرة ناعمة ولامعة .