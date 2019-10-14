Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ ملابس البحر.. منة عرفة تودع الصيف بـ بشرة برونزية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:12 م
منة عرفة
منة عرفة
Advertisements
سعيد فراج
نشرت الفنانة الشابة منة عرفة، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بملابس البحر وهي تستجم على أحد الشواطئ، في نهاية إجازتها الصيفية. 

وودعت منة عرفة، الصيف بهذه الصورة، التي بدت فيها ببشرة برونزية، بعد تعرضها لشمس الشاطئ، وعلقت منة على الصورة قائلة: «ثق بما تشعر به .. لا ما تسمعه». 

وعلى جانب آخر، تعمل منة عرفة على قدم وساق للانتهاء من تصوير فيلم 666 والذي تقوم ببطولته والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة ويستخدم الجرافيكس فيه كعامل مؤثر.

الفيلم بطولة منة عرفة وعايدة غنيم وأحمد عاشور ومحمد سمير وهو تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر ومن المقرر عرضه مع نهاية العام.

كما تواصل منة عرفة، عرض مسرحية «اللي عليهم العين»، وهي كوميديا استعراضية غنائية تخاطب فئة الشباب وبطولة فرقة بهججة الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا بأغانيها ذات الطابع المختلف والمميز، وذلك بجانب النجوم خالد سرحان وليلي عز العرب.
بـ ملابس البحر.. منة عرفة تودع الصيف بـ بشرة برونزية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعادة مكياج.. ريم البارودى تقضي إجازتها مع أصدقائها بالساحل

بروفات بنات بهججة استعدادا لافتتاح مسرحية اللي عليهم العين..صور

خالد سرحان: مسرحية اللي عليهم العين تخاطب فئة الشباب

رحاب الجمل تودع الصيف بإطلالة جريئة .. شاهد

أبرزهن منة فضالي ومايا دياب.. النجمات يودعن الصيف بإطلالات جريئة على البحر

خالد سرحان يكشف أسباب قبوله لمسرحية اللي عليهم العين

ترشيحاتنا

فيديو جراف| أكثر صفة تحبها رانيا يوسف فى الرجل

حازم إمام يكشف عن نصيحة جوزيه مورينيو لتطوير أداء المنتخب الوطني

محمد بركات يكشف المكسب الوحيد من مباراة مصر وبتسوانا

بـ مليون مشاهدة .. مطربة مصرية تسيطر على يوتيوب بعد مشاركتها فى ذا فويس

على طريقة طالب المنوفية.. البوظة يقتل شابا حاول الدفاع عن شقيقه فى بورسعيد

تحرك عاجل من النواب بشأن وجود ميكروبات بأسماك البلطجي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

بعد فستانها الجريء.. إطلالة جديدة لـ دينا الشربيني في السعودية برفقة عمرو دياب.. صور

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور