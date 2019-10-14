بـ ملابس البحر.. منة عرفة تودع الصيف بـ بشرة برونزية

نشرت الفنانة الشابة منة عرفة، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بملابس البحر وهي تستجم على أحد الشواطئ، في نهاية إجازتها الصيفية.





وودعت منة عرفة، الصيف بهذه الصورة، التي بدت فيها ببشرة برونزية، بعد تعرضها لشمس الشاطئ، وعلقت منة على الصورة قائلة: «ثق بما تشعر به .. لا ما تسمعه».





وعلى جانب آخر، تعمل منة عرفة على قدم وساق للانتهاء من تصوير فيلم 666 والذي تقوم ببطولته والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة ويستخدم الجرافيكس فيه كعامل مؤثر.





الفيلم بطولة منة عرفة وعايدة غنيم وأحمد عاشور ومحمد سمير وهو تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر ومن المقرر عرضه مع نهاية العام.



