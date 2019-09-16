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مرأة

بمنتج فى البيت.. احصلي على بشرة برونزية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:46 م
صدى البلد
قسم المرأة
كثير من النساء فى فترة الصيف تريد الحصول على بشره برونزية لامعة ، وأصبح الحصول على لون البشرة هذا يجعل الناس ينتهي بهم الأمر بحروق الشمس بينما يحاولون تحقيق ذلك.

ولذلك قام موقع بولد سكاى بتقديم بعض الوصفات الطبيعية التى يمكن من خلالها الحصول على هذا اللون البرونزي.

لذا لا تحتاجى إلى حرق نفسك تحت أشعة الشمس للقيام بذلك بعد الآن أو لقضاء ثروة على مختلف منتجات.

نقدم لك طريقة طبيعية وسهلة وفعالة للحصول على بشره برونزية من خلال أستخدام زيت الزيتون كعنصر مغذي للبشرة ، يمكن أن يساعدك زيت الزيتون في تحقيق هذا اللون الصيفي.

فوائد استخدام زيت الزيتون للبشره :
يساعد زيت الزيتون ، وهو عامل مغذي وترطيب للبشرة ، على إبقاء البشرة ناعمة ونضرة. له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على تهدئة البشرة وحمايتها من الأضرار التي تحدثها الجذور.

علاوة على ذلك ، يحسن زيت الزيتون وظيفة حاجز البشرة وبالتالي ينشط بشرتك. كما أنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وبالتالي فهو الخيار الأفضل لمنحك البشرة البرونزية تمامًا.

وأنه أيضًا غني بالعناصر الغذائية الأساسية ، يساعد زيت الزيتون في جذب حرارة الشمس وامتصاصها ، وبالتالي يساعد في الحصول على بشرة برونزية اللون، كونه مكونًا طبيعيًا له خصائص علاجية ، فإن زيت الزيتون يمنع أي طفح أو حرق قد يحدث للبشره.

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