بالعدس الأحمر.. احصلي علي بشرة مشدودة في أسبوع

يعد نظام العلاجات المنزلية والعناية بالبشرة المجرب افضل من المنتجات الكيمائية ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون باستمرار إلى التجربة ، لا يوجد شيء مثل العناصر المصنوعة منزليًا والتي تكون مفيدة للبشرة.
في حين أن العلاجات المنزلية تستغرق وقتها الخاص لإظهار النتائج ، فهي عضوية وفعالة وخالية من المواد الكيميائية وقبل كل شيء صديقة للبشرة. عرضت لنا الممثلة جوهي بارمار طريقة بسيطة لشد البشرة وتنعيمها ، حيث شاركت علاجًا منزليًا يعد جزءًا من روتينها اليومي.
يتم تصنيع هذا العلاج المنزلي باستخدام العدس الأحمر الذي يعتبر فعالًا جدًا للبشرة ، ويستخدم بعض المكونات العضوية الأخرى التي توجد عادة في المنزل.
إليك كيفية صنعه.
مكونات
2 ملعقة صغيرة - عصير عدس أحمر من المعجون
2 ملعقة صغيرة - زيت لوز حلو أو زيت زيتون
2 ملعقة صغيرة - غليسرين
2 ملعقة صغيرة - جل الصبار
طريقة
* اغسل العدس. نقعها لمدة خمس إلى ست ساعات في ماء الورد. بعد أن ينتفخ العدس في الحجم ، اطحنه واصنع عجينة. التواء.
* في وعاء ، نأخذ عصير العدس الأحمر وأضف زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون والجلسرين وجل الصبار والزيت العطري من اختيارك. اخلط جيدا. انقل المحتويات إلى جرة نظيفة.
* يمكن تخزين الكريم في درجة حرارة الغرفة لمدة 10-15 يوم.
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كيفية تطبيقه
* اضغطي بضع قطرات على وجهك وقومي بالتدليك بلطف. يوضع مرة في الصباح ومرة في المساء.
من يمكنه استخدامه؟
ومع ذلك ، تجنب استخدام الكريم إذا كانت بشرتك دهنية. الكريم محلي الصنع جيد للبشرة العادية والجافة . قال بارمار: "سترى النتائج بوضوح في غضون أسابيع قليلة".