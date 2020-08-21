بالعدس الأحمر.. احصلي علي بشرة مشدودة في أسبوع

يعد نظام العلاجات المنزلية و العناية بالبشرة المجرب افضل من المنتجات الكيمائية ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون باستمرار إلى التجربة ، لا يوجد شيء مثل العناصر المصنوعة منزليًا والتي تكون مفيدة للبشرة





في حين أن العلاجات المنزلية تستغرق وقتها الخاص لإظهار النتائج ، فهي عضوية وفعالة وخالية من المواد الكيميائية وقبل كل شيء صديقة للبشرة. عرضت لنا الممثلة جوهي بارمار طريقة بسيطة لشد البشرة وتنعيمها ، حيث شاركت علاجًا منزليًا يعد جزءًا من روتينها اليومي.





يتم تصنيع هذا العلاج المنزلي باستخدام العدس الأحمر الذي يعتبر فعالًا جدًا للبشرة ، ويستخدم بعض المكونات العضوية الأخرى التي توجد عادة في المنزل.









إليك كيفية صنعه.

مكونات

2 ملعقة صغيرة - عصير عدس أحمر من المعجون 2 ملعقة صغيرة - زيت لوز حلو أو زيت زيتون 2 ملعقة صغيرة - غليسرين 2 ملعقة صغيرة - جل الصبار



