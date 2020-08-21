AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالعدس الأحمر.. احصلي علي بشرة مشدودة في أسبوع

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعد نظام  العلاجات المنزلية والعناية بالبشرة المجرب افضل من المنتجات الكيمائية ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون باستمرار إلى التجربة ، لا يوجد شيء مثل العناصر المصنوعة منزليًا والتي تكون مفيدة للبشرة.

 في حين أن العلاجات المنزلية تستغرق وقتها الخاص لإظهار النتائج ، فهي عضوية وفعالة وخالية من المواد الكيميائية وقبل كل شيء صديقة للبشرة. عرضت لنا الممثلة جوهي بارمار طريقة بسيطة لشد البشرة وتنعيمها ، حيث شاركت علاجًا منزليًا يعد جزءًا من روتينها اليومي.

يتم تصنيع هذا العلاج المنزلي باستخدام العدس الأحمر  الذي يعتبر فعالًا جدًا للبشرة ، ويستخدم بعض المكونات العضوية الأخرى التي توجد عادة في المنزل.


إليك كيفية صنعه.

مكونات

2 ملعقة صغيرة - عصير عدس أحمر من المعجون
2 ملعقة صغيرة - زيت لوز حلو أو زيت زيتون
2 ملعقة صغيرة - غليسرين
2 ملعقة صغيرة - جل الصبار

طريقة

* اغسل العدس. نقعها لمدة خمس إلى ست ساعات في ماء الورد. بعد أن ينتفخ العدس في الحجم ، اطحنه واصنع عجينة. التواء.

* في وعاء ، نأخذ عصير العدس الأحمر وأضف زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون والجلسرين وجل الصبار والزيت العطري من اختيارك. اخلط جيدا. انقل المحتويات إلى جرة نظيفة.

* يمكن تخزين الكريم في درجة حرارة الغرفة لمدة 10-15 يوم.

اقرأ أيضا | وضعت إيلي أفرام عبوة جذر الشمندر على وجهها وجسمها ؛ تعرف على فوائدها

كيفية تطبيقه

* اضغطي بضع قطرات على وجهك وقومي بالتدليك بلطف. يوضع مرة في الصباح ومرة ​​في المساء.

من يمكنه استخدامه؟

ومع ذلك ، تجنب استخدام الكريم إذا كانت بشرتك دهنية. الكريم محلي الصنع جيد للبشرة العادية والجافة . قال بارمار: "سترى النتائج بوضوح في غضون أسابيع قليلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالعدس

فى دقائق.. نوع خارق من البذور لتبييض الأسنان

نبات مهمل يساعد على إطالة الشعر بسرعة غير متوقعة

بدون يأس.. أسرع حيل لإطالة الشعر في لمح البصر

ماسكات منزلية للبشرة الدهنية.. وصفات متنوعة للحبوب والإسمرار

اخلصى من حب الشباب بسرعة بماسك جديد

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يستقبل عزت الزاهي بائع التين ويقرر تعيينه في النادي

استشاري: اللقاح الروسي سينتشر تجاريا مع شهر أكتوبر القادم .. فيديو

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث

شاهد .. إعلان الموسم الثاني لـ ابنة السفير

الكويت.. عزل مدير جهاز أمن الدولة و7 ضباط على خلفية قضية التجسس

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 40 مليون مشاهدة على يوتيوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمبلغ 39 ألف جنيه.. تراجع في أسعار سيارة ألفا روميو Gulia Super 2020

أحدث أسعار سيارة فولفو XC40 في السوق المصري خلال أغسطس الجاري

أحدث أسعار سيارتي فولفو XC60 وXC90 في السوق المصري