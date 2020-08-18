ديرما مطلية بالذهب.. طبيب يكشف أحدث طرق تجميل البشرة في مصر





وأوضح "الشريف" أنه يمكن تعزيز نتائج ديرما بن باستخدام سيروم معالج يحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية، وبما أن الديرما بن تعمل على تفتيح المسام فإن هذه المرحلة بمثابة فرصة ذهبية لامتصاص هذه المغذيات بشكل أفضل، ويمكن تطبيق ما تحتاج إليه المريضة سواء ترطيب أو شد، أو تقشير، أو استخدام الميزوثيرابي





وأشار إلى أن الجولد ستامب يعد الإصدار الأحدث من الديرما بن فهو يعمل بنفس الآلية، ولكن بطريقة أكثر تميزًا، حيث يحتوي على سنون مطلية بالذهب عيار 24 قيراط وهذا يساعد علي تحفيز الكولاجين في البشرة وزيادة مرونة الجلد.









وأوضح أستاذ جراحات التجميل والإصلاح أن سنون تقنية الجولد ستامب تحتوي على فتحات من الداخل يمكن من خلالها وضع المواد التي تحتاجها البشرة وتستفيد منها ويتم حقنها في طبقات الجلد السطحية بطريقة آمنة جدًا ليس فيها أي ألم على عمق 0.5 ملي من سطح الجلد.





وأكد أنه يتم استخدامه لعلاج التجاعيد البسيطة والمسام الواسعة وزيادة تعرق الوجه إذا تم وضع مادة الميزو بوتكس والتي تتكون من مواد فعالة تساعد علي فرد العضلات الحركية في الوجه والتخلص من الخطوط حول العينين.

وأضاف أنها تعتمد على خداع خلايا البشرة من خلال تلك الخدوش الصغيرة التي تشبه الجروح ولكنها تقوم بتحفيز عوامل النمو لسرعة إصلاح خلايا البشرة، والمساعدة على تحفيز إنتاج ألياف الكولاجين والإيلاستين المسؤولة عن شد الجلد المترهل.