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مرأة

بشرة متوهجة.. 7 فوائد جمالية للخيار

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:14 ص
فوائد جمالية لهذه
فوائد جمالية لهذه الخضرة المهمله
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أسماء عبد الحفيظ

كشف  doctors عن 7 فوائد جمالية لوضع هذه الخضرة على الشعر والبشرة على كل سيدة عدم تجاهلها.


الفوائد الجمالية لوضع الخيار على البشرة والشعر هى. 


1. يرطب البشرة

يحتوي الخيار على 96٪ من الماء ، وهو ما يعني الترطيب والماء! هذا يعني أنه سيحل محل المستحضرات المرطبة تمامًا. يمكنك استخدامه لإعداد قناع مهدئ للبشرة عن طريق مزجه مع مكون آخر. ابشر الخيار واستخرج عصيره ، واجمعه الآن مع كمية متساوية من اللبن الرايب واخلطه جيدًا. ضعي هذا على وجهك واغسليه بعد أن يجف.

2. بشرة متوهجة

تخلصي من حروق الشمس والبشرة الدهنية بالخيار. يمكن أن تساعد هذه الخضار في حل مشاكل الجلد وإبقائها أصغر سنا. يمكن استخدامه كقابض طبيعي للحبر. لذلك تم القضاء على الحاجة إلى مستحضرات التجميل. يحافظ محتوى الماء في الخيار على البشرة سليمة ورطبة وبالطبع متوهجة.

3. يقلل من الطفح الجلدي والدباغة

تشمل فوائد الجمال الخيار قتل الطفح الجلدي وتقليل الدباغة. يستعيد بشرة بشرتك ويجعلها نقية وخالية من الندوب. قم بإعداد علبة عصير الخيار والليمون لنفسها وطبقها لمدة 15 دقيقة. نظفها بالماء البارد. كرر لبضعة أسابيع ولاحظ الفرق.

4. يكافح الشيخوخة

مع تقدم العمر ، تميل بشرتك إلى الترهل مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. سيساعدك الخيار على التغلب على علامات الشيخوخة هذه عن طريق الحفاظ على بشرتك مشدودة. هذا بسبب محتوى المنغنيز والبوتاسيوم في هذه الخضار. تحضير حزمة للوجه عن طريق الجمع بين عصير الخيار وبياض البيض لنفسه.

5. يعالج الهالات السوداء وانتفاخ العيون

بسبب الجدول الزمني المحموم ، قد ينتهي بك الأمر بعيون منتفخة ودوائر مظلمة قريبًا جدًا. يمكنك ببساطة تقطيع شرائح قليلة من الخيار وتركها على جفونك لمدة 20 دقيقة. سيساعد ذلك في تلطيف الانتفاخ تحت عينيك.

6. يقوى الشعر 

من منا لا يريد شعر طويل وجميل! مع العديد من العناصر الغذائية الموجودة في الخيار ، تساعدك هذه الخضار على الحصول على شعر أطول وأكثر جمالًا بسهولة. لهذا ، يمكنك شرب عصير الخيار أو إضافته ببساطة إلى الماء أثناء الاستحمام.

7. يضيف لمعة للشعر 

لا تشعر حقًا بالاكتمال عندما يكون شعرك قويًا وطويلًا ولكن يفتقر إلى اللمعان واللمعان. للحصول على خصلات فاتنة ، تحتاجين إلى عصير الخيار. ماسك الشعر بالخيار وزيت الزيتون والبيض سيفي بالغرض من أجلك. جهزي القناع واتركيه لمدة 10 دقائق فقط ثم اغسليه. سيساعدك هذا في الحصول على  الانتعاش والتألق في شعرك الذي كنت تتمناه.

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