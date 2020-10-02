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أخبار العالم

كورونا فى أفريقيا.. إصابات كوفيد 19 يقترب من المليون ونصف حالة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:15 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى
سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,488,488إصابة بـ فيروس كورونا من بينهم  36,372 حالة وفاة وتعافى 1,230,648 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، قال إن القارة الإفريقية تحتاج إلى تمويلات بقيمة 100 مليار دولار أمريكي للتمتع بهامش في الميزانية وسيولة مالية، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأوضح رامافوزا في كلمة له خلال اجتماع افتراضي للأمم المتحدة حول تمويل أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، أن تمويل التنمية أصبح مهمًا أكثر من أي وقت مضى، رغم أن الجائحة أحدثت انتكاسة في تقدم أهداف التنمية المستدامة، والحاجة الآن أصبحت ملحة إلى موارد مالية إضافية لتمكين الاقتصاديات النامية ليس فقط من الاستجابة بفاعلية للجائحة، وإنما أيضًا للتعافي وإعادة البناء.
 
ولفت رئيس جنوب أفريقيا الانتباه إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاديات النامية عبر القارة فاقمها ضعف الأنظمة الصحية، ومحدودية شبكات الضمان الاجتماعي، ومستويات الفوارق المرتفعة، وثقل أعباء المديونية، وتضاؤل الإيرادات الضريبية وتدفقات رؤوس الأموال.
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