تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

يعمل فيروس كورونا على مهاجمة الجهاز التنفسي، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، وهي مرض التهابي يتطور بسرعة ويتميز باضطراب في البطانة (جدار الأوعية الدموية) ، مما يؤدي إلى دخول السوائل وخلايا الدم البيضاء ، وعادةً ما تكون العدلات ، إلى المجال الرئة.
كما يمنع السائل في الرئتين من تبادل الغازات مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ، مع زيادة خلايا الدم البيضاء الزائدة الالتهاب، والنتيجة النهائية هي فشل الرئة والموت.
وكشفًا عن ما قدمه موقع "modern health care" باستمرار انتشار الإصابة الناجمة عن فيروس SARS-CoV-2 في الرئتين ، فإن خلايا الرئتين تنتج بشكل متزايد السيتوكينات (إشارات الخطر) التي تستدعي العدلات والمزيد من الخلايا الوحيدة.
يبدو أن العوامل المضيفة تؤثر على شدة المرض، على وجه الخصوص ، كانت قلة كرات الدم البيضاء أكثر شيوعًا بين المرضى المصابين بأمراض خطيرة وحرجة ، وهو ما قال الباحثون إنه أكد تقارير سابقة، وكانت خلايا CD3 + T أكثر تأثرًا وتم قمعها في المرضى الحرجين والحرجين. لاحظوا أيضًا أن تعداد خلايا CD4 + و CD8 + قد انخفض في هؤلاء المرضى.
بالإضافة إلى ذلك ، كان لدى المرضى الذين يعانون من COVID-19 الحرج والشديد مستويات عالية من السيتوكينات IL-6 و IL-8 عند الدخول والعلاج، وارتبطت هذه المستويات بانخفاض عدد الخلايا الليمفاوية واقترحت وجود صلة بين السيتوكينات الالتهابية وشدة COVID-19.
وبمراقبة البيانات الجزيئية والمناعية عن كثب في 326 حالة من مرضى COVID-19 ، نقترح أن النتيجة السلبية مرتبطة باستنفاد الخلايا الليمفاوية التائية CD3 + T المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدفعات من السيتوكينات مثل IL-6 و IL- 8 .