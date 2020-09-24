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مرأة

تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:14 م
تأثير خلايا الدم
تأثير خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا
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نهى هجرس
يعمل فيروس كورونا على مهاجمة الجهاز التنفسي، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، وهي مرض التهابي يتطور بسرعة ويتميز باضطراب في البطانة (جدار الأوعية الدموية) ، مما يؤدي إلى دخول السوائل وخلايا الدم البيضاء ، وعادةً ما تكون العدلات ، إلى المجال الرئة.

كما يمنع السائل في الرئتين من تبادل الغازات مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ، مع زيادة خلايا الدم البيضاء الزائدة الالتهاب، والنتيجة النهائية هي فشل الرئة والموت.


وكشفًا عن ما قدمه موقع "modern health care" باستمرار انتشار الإصابة الناجمة عن فيروس SARS-CoV-2 في الرئتين ، فإن خلايا الرئتين تنتج بشكل متزايد السيتوكينات (إشارات الخطر) التي تستدعي العدلات والمزيد من الخلايا الوحيدة.

يبدو أن العوامل المضيفة تؤثر على شدة المرض، على وجه الخصوص ، كانت قلة كرات الدم البيضاء أكثر شيوعًا بين المرضى المصابين بأمراض خطيرة وحرجة ، وهو ما قال الباحثون إنه أكد تقارير سابقة، وكانت خلايا CD3 + T أكثر تأثرًا وتم قمعها في المرضى الحرجين والحرجين. لاحظوا أيضًا أن تعداد خلايا CD4 + و CD8 + قد انخفض في هؤلاء المرضى.

بالإضافة إلى ذلك ، كان لدى المرضى الذين يعانون من COVID-19 الحرج والشديد مستويات عالية من السيتوكينات IL-6 و IL-8 عند الدخول والعلاج، وارتبطت هذه المستويات بانخفاض عدد الخلايا الليمفاوية واقترحت وجود صلة بين السيتوكينات الالتهابية وشدة COVID-19.

وبمراقبة البيانات الجزيئية والمناعية عن كثب في 326 حالة من مرضى COVID-19 ، نقترح أن النتيجة السلبية مرتبطة باستنفاد الخلايا الليمفاوية التائية CD3 + T المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدفعات من السيتوكينات مثل IL-6 و IL- 8 .


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