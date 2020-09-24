تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

يعمل فيروس كورونا على مهاجمة الجهاز التنفسي، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، وهي مرض التهابي يتطور بسرعة ويتميز باضطراب في البطانة (جدار الأوعية الدموية) ، مما يؤدي إلى دخول السوائل وخلايا الدم البيضاء ، وعادةً ما تكون العدلات ، إلى المجال الرئة.





كما يمنع السائل في الرئتين من تبادل الغازات مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ، مع زيادة خلايا الدم البيضاء الزائدة الالتهاب، والنتيجة النهائية هي فشل الرئة والموت.









وكشفًا عن ما قدمه موقع "modern health care" با ستمرار انتشار الإصابة الناجمة عن فيروس SARS-CoV-2 في الرئتين ، فإن خلايا الرئتين تنتج بشكل متزايد السيتوكينات (إشارات الخطر) التي تستدعي العدلات والمزيد من الخلايا الوحيدة.



