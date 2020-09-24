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مرأة

قبل الموجة الثانية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام بشكل متكرر أكثر عرضة للإصابة بفيروس SARS-CoV-2 بشكل كبير. 


على عكس أولئك الذين مارسوا تباعدًا اجتماعيًا صارمًا في الهواء الطلق وأثبتت الدراسات أنهم كانوا "عُشر" من المرجح أن تكون نتيجة اختبارهم إيجابية.


ووفقا لموقع health line ، مفتاح الحد من التعرض للفيروس هو الحد من مقدار الوقت في الأماكن التي يوجد بها تركيز عالٍ من الجزيئات الفيروسية في الهواء.


كلما كنت أكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بالتباعد الاجتماعي ، قل احتمال إصابتك بـ SARS-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب COVID-19 - والعكس صحيح ، وفقًا لبحث جديد.


قام فريق من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة بمسح عينة عشوائية لأكثر من 1،000 من سكان ماريلاند بنشر التقرير في وقت سابق من هذا الشهر في مجلة Clinical Infectious Diseases .


والأشخاص الذين قالوا إنهم يستخدمون وسائل النقل العام بشكل متكرر ، على سبيل المثال ، كانوا أكثر عرضة لأربع مرات لإصابتهم بفيروس SARS-CoV-2 من أولئك الذين قالوا إنهم مارسوا تباعدًا اجتماعيًا صارمًا في الهواء الطلق كانوا "عُشر" من المرجح أن تكون نتيجة اختبارهم إيجابية.


وعندما تكون في مكان قد يكون فيه تركيز أعلى للفيروس المحتمل ، يجب عليك ارتداء قناع ، والابتعاد عن الآخرين ، وممارسة النظافة ، والخروج من المكان بسرعة وتجنب الأماكن شديدة الخطورة حيث لا يمكنك تقليل الوقت أو التعرض. 
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