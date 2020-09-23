دراسة: درع الوجه البلاستيكي لا يحمي من فيروس كورونا.. تفاصيل

ووجدت الدراسة أن نصف القطرات الأكبر حجمًا التي يبلغ حجمها 50 ميكرومترًا وجدت طريقها إلى الهواء، ما يشكل خطرًا على الآخرين، الميكرومتر الواحد يساوي واحدًا من المليون من المتر.









وحذر ماكوتو تسوبوكورا، قائد فريق الدراسة التي أجراها مركز ريكن في اليابان، من ارتداء الدرع فقط وقال لصحيفة الجارديان: "انطلاقا من نتائج المحاكاة، فإن فعالية درع الوجه في منع القطرات من الانتشار من فم الشخص المصاب محدودة مقارنة بالأقنعة.





وأضاف، هذا ينطبق بشكل خاص على القطرات الصغيرة التي يقل حجمها عن 20 ميكرومترًا" ، كما أن جميع القطرات الأصغر تتسرب أيضًا في الوقت نفسه





كما قال إنه يمكن ارتداء درع الوجه البلاستيكي في حالة إصابة الشخص بمشاكل في التنفس، والطفال الصغار، ولكن فقط في الأماكن الخارجية أو الداخلية التي يتم تهويتها بشكل صحيح.





يأتي الدليل بعد البحث الذي تم إجراؤه في كلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة فلوريدا أتلانتيك ونشر في 1 سبتمبر ، والذي وجد أيضًا أن دروع الوجه غير فعالة في وقف انتشار فيروس كورونا





في الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Physics of Fluids ، وضع العلماء مواد فلورية في قطرات حتى يتمكنوا من مراقبة انتشارها كما تم وضع عارضة أزياء لطرد قطرات العطس والسعال ، بمزيج من الماء المقطر والجلسرين لتوليد ضباب اصطناعي.





وأضاف البروفيسور مانهار داناك، من هذه الدراسة الأخيرة ، تمكنا من ملاحظة أن دروع الوجه قادرة على منع الحركة الأمامية الأولية لرذاذ الزفير، ومع ذلك، فإن القطرات المتطايرة المنبعثة قادرة على الحركة حول الحاجب بسهولة نسبية.



