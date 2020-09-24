للصبر حدود.. تحذير جديد من الصحة الإيرانية بشأن فيروس كورونا

قال نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، اليوم الخميس، إن العاملون في قطاع الصحة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 أشهر.





ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، أكد حريرجي أنه لا يمكن مواجهة كورونا بأيد فارغة وللصبر حدود.





وفي وقت سابق، حذر إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني، من زيادة أعداد إصابات وضحايا فيروس كورونا في عموم البلاد، قائلا إن كل مناطق إيران أصبحت في الوضعية الحمراء.





وقال حريرجي "لم يعد لدينا اللون الأخضر والأحمر والأصفر والبرتقالي، بل نعتبر البلاد كلها حمراء وفي حالة تأهب".





وسجلت إيران اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الخميس 436 الفا و 319حالة، بعد تسجيل3521 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضافت سادات لاري أن خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 175 حالة وفاة جديدة وبذلك وصل عدد المتوفين في ايران بمرض "كوفيد-19" إلى 25015 شخصًا.





وأشارت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 367829 شخصا لغاية الان، كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و854 الفا و827 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.





وحذر نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، من وضع تفشي فيروس كورونا في إيران، مؤكدا أنه "ليس جيدا بالمطلق".





وبدوره، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن فيروس كورونا أضر باقتصاد إيران بنسبة 3 بالمائة، فيما تراجع اقتصاد الدول الكبرى بنسبة 20 بالمائة.





وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت عن وضع 20 محافظة إيرانية ضمن اللون الأحمر من حيث مستوى خطورة كورونا في البلاد.