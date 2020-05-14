الرجال أكثر عرضة للوفاة بكورونا.. دراسة تكشف علاقة قوية بين هرمون الذكورة والفيروس

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن الرجال الذين يعانون من انخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون ومصابون بمرض "كوفيد-19" معرضون لخطر الوفاة من الفيروس.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت دراسة سابقة أن احتمال وفاة الرجال بسبب الفيروس قد يكون الضعف مقارنة بغيرهم، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تحديد سبب ذلك.





لكن بإجراء دراسة في مستشفى ألماني على 45 مريضا بفيروس كورونا دخلوا العناية المركزة، تبين أن هرمون التستوستيرون الذكري يمكن أن يلعب دورا رئيسيا.





فمن المعروف أن هذا الهرمون يساعد في تنظيم الاستجابة المناعية للجسم، ولكن عندما يكون لدى الرجل مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون، لا يتم التحكم في جهاز المناعة وقد يخرج الأمر عن السيطرة بعد الإصابة بالفيروس.





وهذا يؤدي إلى ما يسمى بعاصفة "السيتوكين:، التي تحدث عندما يخرج الجهاز المناعي عن السيطرة أثناء محاولته مواجهة العامل الممرض. تبدأ عاصفة السيتوكين في نهاية المطاف بإتلاف الجسم نفسه، وإذا تركت دون رادع، يمكن أن تسبب الوفاة.





قام الباحثون بتقييم أول 45 مريضا، تم تأكيد إصابتهم بـ "كوفيد-19" وتم قبولهم في وحدة العناية المركزة في المركز الطبي الجامعي في هامبورغ-إيبندورف. واشتمل هؤلاء المرضي على خمسة وثلاثون رجلا وعشرة نساء.





احتاج سبعة إلى الأكسجين و33 كانوا بحاجة إلى التهوية. كما توفي تسعة رجال وثلاث سيدات.





وتم تقييم مستويات الهرمونات لكل مريض في اليوم الأول في وحدة العناية المركزة، قبل أن يتلقوا أي إجراءات جراحية. كما تم اختبار عينات من المرضى لـ 12 هرمونا، بما في ذلك هرمون التستوستيرون وديهدروتستوسترون.





ومن بين مرضى كورونا الذكور الذين تم نقلهم إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى الألماني، سجل أكثر من الثلثين (68.6 في المائة) مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون. وفي المقابل، فإن غالبية المرضى من الإناث (60 في المائة) لديهم مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.





وبعد الوصول لهذه النتائج، قال البروفيسور جولسا جابرييل، من معهد لايبنيز للفيروسات التجريبية في هامبورج، والمشارك في الدراسة: "بالتالي، يبدو أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال هو عامل خطر لحدوث نتائج مرضية شديدة وقاتلة لدى الرجال عند الإصابة بما يسمى فيروسات الجهاز التنفسي (التي تحفز السيتوكين)".





ويعد هرمون التستوستيرون أساسي في كيفية تنظيم الاستجابات المناعية المختلفة، بما في ذلك مكافحة الالتهابات الفيروسية. كما أنه يلعب دورا مهمًا بشكل خاص في مناعة الرجال لأنه هرمون الجنس الرئيسي للذكور.