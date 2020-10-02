برلماني: علينا التعامل مع فيروس كورونا مثل أنفلونزا

قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أننا أصبحنا أمام امر واقعى للتعايش مع فيروس كورونا ، لأننا لا نعلم متى سيتم القضاء عليه.

وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا علينا استمرار إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا لحين التوصل إلى علاج لفيروس كورونا فى أقرب وقت.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أننا علينا أن تعامل مع فيروس كورونا مثل الإنفلونزا ، وأن نمارس حياتنا بشكل طبيعى مع الإلتزام بكل الإجراءات الوقائية.

وتابع: يجب اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة مع بدء عودة المدارس والجامعات من أجل الحفاظ على صحة أبناءنا من انتشار فيروس كورونا.

واستطاعت مصر الوصول الي مرحلة إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين فقط لفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع.





أشادت الدكتورة نعيمة حسن القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، أثناء زيارتها للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية " فاكسيرا": "بقدرة مصر علي الاكتفاء الذاتي لإنتاج اللقاحات والأمصال ذات جودة عالية وتستطيع تصدير للدول الأفريقية والعربية.





وقام وفد من منظمة الصحة العالمية الذى يضم خبراء واستشاريين في مجال تصنيع اللقاحات، بإجراء زيارة ميدانية للشركة لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة ، وتقييم قدرة الشركة على إنتاج لقاح كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع تمهيدًا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع اللقاح فور ثبوت فاعليته.





وزار الوفد على مدار ٤ أيام، مصنع ٦٠ ومبنى ١ ومبنى ٢ ومبنى ٢٧ ومصنع اللقاحات البيطرية بمنطقة ٦ أكتوبر ومنطقة التغليف المركزي والمخازن السلعية والإدارة العامة للرقابة على الإنتاج.





وأشاد الوفد بالقدرة الإنتاجية وجاهزية مصانع الشركة من حيث البنية التحتية، وكفاءة العمل، والعاملين، مؤكدين الاستعداد التام لدعم مصر الكامل في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا.





وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تقوم حاليًا بإجراء التجارب الإكلينكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين فقط لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك العديد من الشركات بمختلف دول العالم تقدمت بملفات لوزارة الصحة والسكان لإجراء بحوث إكلينيكية على لقاحات لفيروس كورونا المستجد في مراحل مختلفة (الثانية، والثالثة)، كما أبدى بعضهم رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة على أي من هذه الملفات، ومازالت تحت الفحص والمراجعة.