دراسة: فيروس كورونا يسبب الكوابيس والأحلام المقلقة

جامعة هلسنكي، أن بسبب انتشار فيروس كورونا في الفترة السابقة كان أغلب الأشخاص يعانون من الكوابيس والأحلام المقلقة، وهو ما جعلهم يتخذون احتياطا أكثر من أي وقت مضى للوقاية من فيروس كورونا.

كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في