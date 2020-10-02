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مرأة

دراسة: فيروس كورونا يسبب الكوابيس والأحلام المقلقة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:13 م
الكوابيس والأحلام
الكوابيس والأحلام السيئة احد مخاطر انتشار فيروس كورونا
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آية التيجي
كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة هلسنكي، أن بسبب انتشار فيروس كورونا في الفترة السابقة كان أغلب الأشخاص يعانون من الكوابيس والأحلام المقلقة، وهو ما جعلهم يتخذون احتياطا أكثر من أي وقت مضى للوقاية من فيروس كورونا.

وأفاد الباحثون، بأن فيروس كورونا Covid-19 هو بالفعل مادة قد تسبب الكوابيس أثناء النوم؛ حيث إن أغلب الأشخاص كانوا يعانون من كوابيس حول كورونا في الفترة السابقة، وهو ما جعلهم يتخذون إجراءات احترازية اكبر للوقاية من الفيروس.


ويعتقد الباحثون، أن الكوابيس قد تعلمنا كيف نتصرف في ظل وباء فيروس كورونا، مما يساعدنا على "تعزيز وتغيير سلوكنا للوقاية من الفيروس بشكل ما"، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستخدمت الدراسة أيضًا بيانات النوم والتوتر من 3200 مشارك إضافي ، بالإضافة إلى 800 شخص تم فحص أحلامهم ، لتحديد ما إذا كانت الأحلام السيئة تحدث بشكل متكرر خلال فترة إغلاق فيروس كورونا.

وجد الباحثون، أن 55 في المائة من الكوابيس التي تصيب الأشخاص مرتبطة بـ فيروس كورونا وانتشاره بيننا، وقالت انو كاترينا المؤلفة الرئيسية للدراسة، ان الأحلام المرتبطة بفيروس كورونا Covid-19 جعل المشاركين اكثر حرصا في اتخاذ طرق الوقاية من الفيروس. 
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