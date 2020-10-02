خبير أوبئة: ثلاث دول ستسيطر على لقاح فيروس كورونا ولن يتبقى حقنة واحدة

قال الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الأوبئة، إن مبادرة (COVAX) أنشأتها منظمة الصحة العالمية للتوزيع العادل للقاحات وتتضمن (GAVI) التي تضمن التوزيع للقاحات للدول النامية ومصر كانت تعمل معها.

وأكد خبير الأوبئة، أنه يوجد ثلاث دول وهي أمريكا والصين وروسيا، انسحبوا من المبادرة، وأنهم سيقومون بشراء اللقاح لأنفسهم ولا يريدون التبرع، ويرون أن التبرع به ضرر بمصلحة شعوبهم وأنهم أولى (vaccine nationalism) ويوجد حديث أنهم يريدون إعطاء اللقاح لـ٦٠%؜ من شعوبهم، مضيفا أنه بذلك الشكل لن يتبقي حقنة واحدة، ضد فيروس كورونا، وذلك دليل على الأنانية وعدم الوعي.

وأوضح عنان تفاصيل المبادرة كالتالي:-

- المبادرة تخدم ٩٢ دولة نامية للتوزيع العادل للقاحات منها مصر.

- الهدف هو تطعيم ٣٪؜ من سكان كل دولة فالعالم وبعد ذلك تصل ل٢٠٪؜ من سكان كل دولة - وذلك النظام غير عادل بالتوزيع.

- ولكي تستطيع المبادرة عمل ذلك، تحتاج الي تبرعات من دول العالم تقدر ب ٢ مليار دولار لمرحلة ال٣٪؜ تطعيم فقط.

- حتى الان تبرع ٦٤ دولة فقط والمبادرة جمعت ٣٠٠ مليون دولار فقط، اي ١٥٪؜؜ من المبلغ .

- امريكا والصين وروسيا انسحبوا من المبادرة سيقوموا بشراء اللقاح لانفسهم ولايريدوا التبرع، ويروا ان التبرع به ضر بمصلحة شعوبهم وانهم اولى (vaccine nationalism) ويوجد حديث انهم يريدوا اعطاء اللقاح لـ٦٠%؜ من شعوبهم.

- الثلاث دول تعدادهم مليار و٧٠٠ مليون شخص ما يقارب ٦٠%؜ منهم ينهي مخزون سنة من اللقاح.

- مصر حجزت ٣٠ مليون جرعة من لقاح اكسفورد، عن طريق مبادرة COVAX.

- ولذلك أعلنت المنظمة منذ يومين أن الوفيات ستصل إلى 2 مليون.

- وبعد الحديث عن ارتفاع الوفيات، وما يحدث من تلك الدول، قالت ٣٨ دولة أنهم سيتبرعون ومنهم ٤ دول عربية.

وفي حالة إعطاء الثلاث دول اللقاح لـ٦٠٪؜ من شعبهم لن يتبقي حقنة واحدة ضد فيروس كورونا.