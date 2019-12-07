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مرأة

مفيش فزع تانى من الكوابيس.. احذر تناول هذه الأطعمة قبل النوم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:44 م
نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص من التعرض للكوابيس بشكل يومى، والبعض منهم لا يعلم السبب الذى يؤدى لذلك فيمكن أن تكون أسباب نفسية أو بعض الأطعمة التى تؤثر عليك فتسبب الكوابيس الليلة

ووفقاً لموقع "boldsky" إليكم أهم الأطعمة التى يجب الأبتعاد عنها وهى:-

- الأيس كريم
تناول الآيس كريم قبل النوم يمكن أن يتسبب في تحول استقلاب الجسم مما يؤدي بدوره إلى زيادة نشاط الدماغ، ويمكن أن يقع عقلك في وضع صراع لا يعرف ماذا يفعل مع الطاقة الزائدة ، مما يؤدي إلى كوابيس

- الصلصة الحارة
أظهرت بعض الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم يمكن أن يزعج النوم العميق لأن التوابل في الصلصة الحارة تزيد من درجة حرارة جسمك ، والذي بدوره يغير التكوينات الحلم أثناء دورة REM الخاصة بك، وغالبًا ما ترتبط الأطعمة الغنية بالتوابل بالكوابيس .

- السكريات
أظهرت بعض الدراسات أن 31% من الكوابيس تظهر بعد تناول الأطعمة السكرية، ويشير علماء النفس أيضًا إلى أن تناول الأطعمة السكرية مثل الكعك ، يمكن أن يسبب الكوابيس.

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- البطاطس المقلية
يمكن أن يسبب استهلاك الوجبات السريعة الدهنية تهيجًا في الجهاز الهضمي ، مما يجعل من الصعب النوم المريح وتظهر الكوابيس.

- الصودا
تناول الكافيين والسكر المحتوى ، وكذلك المواد المضافة الموجودة في هذه المشروبات الغازية ، وأظهرت بعض الدراسات أن أن الصودا التى تحتوى على الكافيين والسكر يمكن أن تسبب الكوابيس










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