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أخبار العالم

ترامب يعلن توزيع 150 مليون اختبار سريع لـ فيروس كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، توزيع 150 مليون اختبار سريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ورجَّح مستشار البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فوتشي، اليوم الثلاثاء، أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحصل على "معلومات مغلوطة" حول فيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19"، أو ربما غير دقيقة. 

وقال "فوتشي" إنه وغيره من كبار مسؤولي الصحة العامة، مثل الدكتورة ديبورا بيرد ورئيس مركز السيطرة على الأمراض الدكتور روبرت ريدفيلد، لديهما خلافات جوهرية حول بعض القضايا مع الدكتور سكوت أطلس، المنضم حديثا إلى فريق العمل بالبيت الأبيض، مثل فعالية ارتداء الكمامة، وذلك في تصريحات إلى شبكة سي ان ان الأمريكية.

وحول وجود خلافات في فريق العمل بالبيت الأبيض الخاص بفيروس كورونا قال فوتشي: "نعمل جميعا معا، أنت تعلم جيدا من هو المتطرف بيننا". 

وأشارت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية عن اعتماد ترامب على أطلس وفريقه على الرغم من اختلافه أرائه مع الاجماع العلمي. 

وكان أشهر أراء الدكتور أطلس هو عدم ارتداء الكمامة في الشوارع، وترك الطريق أمام فيروس كورونا للإنتشار حتى تتحقق مناعة القطيع. 

يذكر أن أطلس هو خبير السياسة الصحية المحافظ وأخصائي الأشعة العصبية، حيث أنه لم يمتلك أي خلفية عن الأمراض المعدية.

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