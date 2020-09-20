وزير الصحة الأسبق: الإسهال أحد أعراض الإصابة بـ فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور أشرف حاتم عضو الهيئة العليا للفيروسات ووزير الصحة الأسبق، إن الإسهال كان عرضا من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف الدكتور أشرف حاتم خلال حواره التليفزيوني على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن عرض الإسهال كان يحدث لـ 10% فقط من مصابي فيروس كورونا المستجد.





وتابع عضو الهيئة العليا للفيروسات ووزير الصحة الأسبق، أنه مع دخول فصل الصيف وعدم الانتظام فى الأكل أصبح الإسهال عرض لفيروس كورونا بنسبة 25%.





وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن طرق الانتقال عن طريق الإسهال ضعيف جدا وليس كالانتقال عن طريق الأجهزة التنفسية، مشيرا إلى أنه لا بد من التباعد الاجتماعي حتى لا تكون الإصابة بفيروس كورونا أسهل.