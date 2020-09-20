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توك شو

وزير السياحة والآثار: عدد إصابات كورونا بين السياح حالة واحدة فقط

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:39 ص
وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، إنه منذ عودة السياحة زاد عدد القادمين إلى مصر لدرجة وصول 25 طائرة من مختلف دول العالم يوميا؛ وذلك يعتبر نجاحا وعودة لقوة السياحة. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية « إم بي سي مصر»، أنه بمجرد تطبيق تحليل «البي سي ار»؛ قل عدد السياح القادمين لمصر بنسبة 40%؛ مشيرا إلى أن الحكومة ووزارة الصحة بدأت في عمل التحاليل ب30 دولار في عدد من المطارات.


وأوضح العناني، أنه قام بجولة خارجية في عدد من الدول؛ وقابل وزراء السياحة في المانيا وجورجيا وأرمينيا والسعودية، لتشجيع السياح للعودة الي مصر.

وأشار عناني إلى أن الجولة كانت لاعلان أن مصر على أتم الاستعداد لعودة السياح؛ مؤكدا أن عدد الاصابات بفيروس كورونا بين السياح في مصر حالة واحدة. 
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