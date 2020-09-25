كورونا فى أفريقيا: الإصابات تقترب من 1.5 مليون حالة و35 ألف وفاة

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1.437.072 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 35,007 حالة وفاة وتعافى 1.184.645 حالة من فيروس كورونا، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بالاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت منظمة الصحة العالمية أشادت باللقاح الروسي الذي طوره معهد غامالي للأبحاث العلمية والمخبرية.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية في وقت سابق : "تقدر منظمة الصحة العالمية بشدة الجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية لتطوير لقاح ضد "كوفيد 19"، وبالتحديد "سبوتنيك V". وأود مرة أخرى أن أشكر روسيا على جهودها الممتازة لإيجاد لقاح آمن وفعال".

وأعرب كلوج عن ثقته في أن التجارب الجارية بعد التسجيل للقاح الروسي ستكون ناجحة وشكر جميع المتطوعين الذين وافقوا على المشاركة في الاختبار.

ويخضع اللقاح لتجارب ما بعد التسجيل تشمل حوالي 42000 شخص في روسيا وحول العالم.